Medellín se prepara para fin de año: turismo dejará derrama de 143,7 millones de dólares

La Alcaldía de Medellín calcula que se movilizaran más de 5 millones de viajeros entre finales de diciembre y principios de enero. Conozca aquí la programación de fin de año.

    Autoridades calculan que en promedio el 54,4 % de los viajeros que entrarán en enero serán visitantes no residentes, tanto colombianos como extranjeros. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    Así estarán las calles de Medellín por donde se harán los recorridos culturales programados por la Alcaldía. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

27 de noviembre de 2025
Se llegó diciembre y Medellín se alista para recibir una de las temporadas turísticas más agitadas del año, impulsada por los tradicionales alumbrados navideños y el creciente flujo de viajeros internacionales.

Según proyecciones del Sistema de Inteligencia Turística (SIT), entre diciembre y enero, la capital antioqueña podría percibir hasta 143,7 millones de dólares en gasto turístico, un incremento del 11,5% frente al mismo periodo del año anterior, que fue de 128.9 millones de dólares.

Las autoridades se preparan para la llegada de miles de turistas, de países como México, Estados Unidos, República Dominicana, entre otros. La Alcaldía de Medellín calcula que en promedio el 54,4 % de los viajeros que entrarán en enero serán visitantes no residentes, tanto colombianos como extranjeros.

Le puede interesar: ¡Prográmese! Estos son los conciertos gratuitos que habrá esta Navidad en Medellín

“Esperamos que en diciembre lleguen cerca de 225.000 pasajeros y en enero 195.000, por punto migratorio del aeropuerto José María Córdova”, expresó la secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín, Ana María López.

Cifras de Cotelco indican que se espera una ocupación hotelera de entre el 68% y el 70%. Se calcula que los turistas gastarán principalmente en alojamiento, transporte interno, gastronomía, compras y actividades de ocio.

El movimiento en las terminales terrestres también será significativo: se prevé la movilización de más de 5 millones de viajeros entre finales de diciembre y principios de enero.

Los destinos más demandados serán Bogotá, el Eje Cafetero, la Costa Caribe y puntos turísticos de Antioquia como Rionegro, Santa Fe de Antioquia y Turbo. En total, 430.000 vehículos de transporte público estarán disponibles para atender la demanda.

Entérese: Los tours que marcan la tendencia en reservas este fin de año

Según el Sistema de Inteligencia Turística -SIT-, en diciembre de 2024 ingresaron 206.269 pasajeros, a través del punto migratorio del aeropuerto José María Córdova, y durante enero fueron 188.060 pasajeros, cifra que ha crecido en promedio un 12.2 % durante 2025.

Agenda cultura en diciembre en Medellín

La Alcaldía de Medellín llevará este año la celebración navideña a los barrios de la comuna 10, La Candelaria. Bajo el lema “El Centro nos une en Navidad”, los ciudadanos disfrutaran de una programación que integra novenas y actividades recreativas en articulación con el Inder. La agenda iniciará el 1 de diciembre en San Diego y se extenderá hasta el 20 de diciembre.

Estas jornadas navideñas comenzarán a las 3:00 p. m. en espacios abiertos de los barrios San Diego, El Chagualo, Colón, Bomboná y Las Palmas, así como en la estación y en el Parque San Antonio, Estación Villa, Parque de las Luces, Plaza Botero, Parque Bolívar, Junín, Corazón de Jesús y el Puesto de Mando Unificado Social, ubicado en la avenida La Playa.

Así estarán las calles de Medellín por donde se harán los recorridos culturales programados por la Alcaldía. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
Así estarán las calles de Medellín por donde se harán los recorridos culturales programados por la Alcaldía. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín

La estrategia propone que las familias vivan la temporada con una programación cultural y recreativa, que recorrerá tanto barrios como lugares del Centro para consolidar una Navidad viva y cercana”, destacó la gerente del Centro y Territorios Estratégicos, Juliana Coral Posada.

La propuesta incluye la presencia activa de la comunidad a través de recorridos guiados para redescubrir la historia y el patrimonio de La Candelaria. Esta actividad se desarrollará el 4, 12 y 16 de diciembre, entre las 7:00 p. m. y las 9:00 p. m.

La Navidad también se vivirá con oferta gastronómica y cultural este 28 y 29 de noviembre, en la avenida La Playa, entre el Teatro Pablo Tobón y Girardot, para la segunda edición de La Candelaria Food Fest, un evento organizado por Corpocentro y la Alcaldía de Medellín.

A la par, se hará el encendido de los alumbrados navideños en la comuna, programado para este viernes, 28 de noviembre, a las 6:00 p. m. La invitación se extiende para las personas que deseen dar regalos en esta época, por lo que en cada novena se contará con una caja de recolección de aguinaldos que serán donados a niñas y niños de escasos recursos. La programación completa se podrá consultar en www.alcaldiademedellin.gov.co.

