¿Por qué cayeron acciones de Ecopetrol un 8,52% tras victoria de Abelardo de la Espriella en elecciones?

La acción de Ecopetrol arrancó la semana con una fuerte corrección en la Bolsa de Valores de Colombia. El título de la petrolera perdió 8,52% durante la jornada y cerró en $2.790, en lo que representó su mayor caída diaria desde mayo de 2023.
El comportamiento sorprendió a parte del mercado, especialmente porque se produjo apenas un día después de la elección presidencial de Abelardo De la Espriella, un resultado que había sido recibido positivamente por inversionistas y analistas debido a sus posturas favorables hacia la inversión privada y el sector energético.
Sin embargo, detrás del retroceso hay una explicación que varios expertos consideran más técnica que fundamental: buena parte del optimismo ya había sido incorporado en los precios durante las semanas previas a la segunda vuelta presidencial.
Desde mediados de mayo, los activos colombianos registraron una importante valorización. Las acciones locales avanzaron, el peso colombiano se fortaleció frente al dólar y los indicadores de riesgo país mostraron una mejora progresiva a medida que aumentaban las expectativas de un cambio en la dirección económica del país.
En el caso de Ecopetrol, la valorización acumulada entre la primera vuelta presidencial y el cierre del mercado del viernes rondó el 15%, llevando la acción a niveles que no se observaban desde 2022.
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