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¿Usaría el cupo de su tarjeta de crédito para pagar por Bre-B? Nu Colombia ya lo permite, esto es lo que debe saber

Nu Colombia permite pagar y transferir por Bre-B con el cupo de la tarjeta de crédito, en cuotas de hasta 36 meses y sin saldo en la cuenta.

  • Nu es el primer banco en Colombia que permite pagar por Bre-B con tarjeta de crédito, en cuotas de hasta 36 meses. Bre-B ya acumula más de 1.270 millones de transacciones. FOTO: Cortesía
    Nu es el primer banco en Colombia que permite pagar por Bre-B con tarjeta de crédito, en cuotas de hasta 36 meses. Bre-B ya acumula más de 1.270 millones de transacciones. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 4 horas
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Nu Colombia, la marca con la que opera Nubank en el país, dio un paso que ningún otro banco había dado dentro de Bre-B. El sistema de pagos inmediatos, hasta ahora atado al saldo de una cuenta de ahorros, empieza a moverse también con el cupo de la tarjeta de crédito.

La entidad puso en pruebas una función que le permite a sus clientes hacer una transferencia o un pago con código QR por Bre-B usando el cupo disponible en su tarjeta, en lugar de depender únicamente del dinero que tengan guardado.

Nu Colombia lo reveló así a algunos usuarios a través de correo electrónico: “Queremos darte más opciones para que muevas tu dinero con total libertad y flexibilidad”.

Con esta opción, una persona puede enviar dinero por Bre-B así no tenga un solo peso disponible en su cuenta Nu. El valor de esa transferencia se puede diferir hasta en 36 cuotas y se paga después, dentro del extracto mensual de la tarjeta, tal como sucede con cualquier otra compra a crédito.

Mensaje de Nu Colombia a algunos usuarios.
Mensaje de Nu Colombia a algunos usuarios.

Puede leer: Nubank rompe récord: supera los US$5.000 millones en ingresos trimestrales

Cómo funciona el pago con tarjeta de crédito en Bre-B

Hoy, quien necesita convertir el cupo de su tarjeta en dinero disponible suele recurrir a un avance de efectivo, un trámite que casi siempre implica costos adicionales y pasos extra.

Nu identificó que muchos clientes buscan justamente eso, transformar cupo en liquidez inmediata para pagar o transferir. Al integrar la tarjeta directamente a Bre-B, la entidad le entrega ese dinero al cliente en el momento exacto en que lo necesita, sin pasar por un avance tradicional.

Cabe aclarar que el cliente conocerá el costo de la operación antes de confirmarla.

Cuando la función se despliegue de forma masiva, estará disponible en el mismo flujo de transferencia o pago con QR de Bre-B que los usuarios ya conocen.

El proceso es sencillo, si una persona entra a la aplicación a pagar o transferir por Bre-B y no tiene saldo suficiente en su cuenta de ahorros, puede escribir el monto y ahí mismo le aparecerá la alternativa de financiarlo con la tarjeta de crédito. Solo debe elegirla como fuente de pago, seleccionar el número de cuotas y confirmar la transacción.

Marcela Torres, gerente de Nu Colombia.
Marcela Torres, gerente de Nu Colombia.

Bre-B, un sistema que sigue rompiendo récords

Las cifras más actuales del sistema muestran que Bre-B ya tiene 35.490.771 clientes registrados y 110.817.440 llaves activas, de acuerdo con el Banco de la República.

El acumulado de transacciones supera los 1.270 millones desde su puesta en marcha, con un ticket promedio de $151.388 por operación, un valor que confirma que Bre-B se usa sobre todo para movimientos cotidianos y de bajo monto.

Cabe recordar que Bre-B superó los 100 millones de llaves registradas en apenas sus primeros seis meses de funcionamiento, un ritmo de adopción que ni los analistas más optimistas esperaban.

En ese punto del sistema, casi 35 millones de usuarios ya se habían sumado y el acumulado de transacciones llegaba a más de 708 millones. Antes del lanzamiento masivo, ya había más de 78 millones de llaves registradas entre personas naturales y jurídicas, una antesala que anticipaba una adopción rápida.

Cerca del 80% de todas las transacciones ocurre entre personas naturales, y el 40% no supera los $50.000, lo que confirma el perfil de Bre-B como un mecanismo para el día a día, no para grandes movimientos de dinero.

El Banco de la República impulsó el sistema justamente para bajar los costos transaccionales y reducir el uso del efectivo en el país.

Puede leer: “La mitad de nuestras transacciones digitales se hacen por Bre-B”: presidenta de Bancamía

Ante este panorama, Jaime Rincón, director de Transformación Digital e Inclusión Financiera de Asobancaria, explica que el sector destinó cerca de $2,9 billones a procesos de transformación digital y más de $750.000 millones a investigación y desarrollo durante 2025.

Ese dinero, según Rincón, “se han destinado a modernizar, robustecer y fortalecer la seguridad y la disponibilidad de la infraestructura tecnológica”. Detrás de esa inversión está el reto de adaptar los sistemas centrales de los bancos a las exigencias de un esquema de pagos que opera en tiempo real, con toda la gestión de riesgo que eso exige.

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