Carlos Bacca dejará al Junior y firmará contrato con “histórico” del fútbol colombiano, ¿a qué club llegará?

El tercer colombiano que más goles ha celebrado en Europa será nuevo jugador del Deportivo Cali. El futbolista atlanticense Carlos Bacca, quien el próximo 8 de septiembre cumplirá 40 años, fue anunciado el lunes como refuerzo del cuadro vallecaucano para el segundo semestre del 2026.
El futbolista nacido en Puerto Colombia, Atlántico, llevaba cuatro años en el Junior de Barranquilla, al que regresó en 2022 después de un paso de más de diez años por el balompié europeo, donde anotó 158 goles con equipos como el Brujas de Bélgica, el Sevilla de España y el Milan de Italia.