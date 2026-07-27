MinHacienda contradice a Petro tras no declarar “insubsistente” a Angie Rodríguez como él pidió: esta es la razón

Pese a la instrucción pública y “equivocada” para muchos de la opinión pública del presidente Gustavo Petro de pedir declarar la insubsistencia de Angie Rodríguez como gerente general del Fondo Adaptación, la funcionaria continuará ostentando jurídicamente la titularidad del cargo. Le puede interesar: Angie Rodríguez confirmó al MinInterior designado amenazas tras denuncias contra el gobierno Petro: “Se le ha exigido silencio” Y es que al parecer todo indica que una incapacidad médica otorgada hasta el 31 de julio se convirtió en el blindaje jurídico e involuntario que frenó, por ahora, la orden directa de la Casa de Nariño, que emitió el presidente Petro tras arremeter contra Rodríguez en redes sociales.

El Ministerio de Hacienda señaló este lunes 27 de julio por medio de un comunicado que no pudo formalizar el retiro definitivo debido a la condición administrativa en la que se encuentra Rodríguez: una licencia por enfermedad. Ante la imposibilidad legal de concretar la salida inmediata como lo pidió Petro, la cartera de Hacienda optó por una salida provisoria y encargó temporalmente a Javier Pava —actual director técnico de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento Nacional de Planeación y, además, encargado de la dirección general de la UNGRD— para asumir las riendas de la entidad adscrita. El movimiento institucional, para el posible disgusto del presidente, quedó registrado formalmente en la Resolución 1697 del 27 de julio de 2026, firmada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

La arremetida de Petro contra Rodríguez en redes sociales

La solicitud del presidente se dio por las recientes declaraciones de Angie Rodríguez. Petro se pronunció en la mañana de este lunes 27 para pedirle al Ministerio de Hacienda que declarara insubsistente a la funcionaria, luego de que ella denunciara en una entrevista presuntas y nuevas irregularidades en el gobierno saliente. El jefe de Estado se manifestó a través de sus redes sociales para arremeter contra la funcionaria y revelar su condición clínica como “paciente psiquiátrica”. También la calificó de manipuladora, al afirmar que “ve la función pública en beneficio propio” y que “lamenta haberla conocido”. “Pero aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que, buscando desacreditarme, llega hasta manipular a una paciente psiquiátrica. Hasta el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa, que odia pero no investiga”, escribió Petro en su cuenta de X. “Y por tal razón, le solicito al ministro de Hacienda declarar insubsistente a la directora del Fondo de Adaptación por incompetente. Todo el asunto de la prensa revienta porque dije que los dineros del Fondo de Adaptación van para tener más agua potable para enfrentar el meganiño, que es megasequía en diciembre”, agregó.

El freno administrativo a la orden presidencial

Lejos de acatar de manera fulminante la instrucción de la Presidencia de la República, el documento oficial no declara insubsistente a la funcionaria, no da por terminado su nombramiento ni configura una vacancia definitiva en el despacho de la gerencia. El alcance de la norma firmada por el ministro Ávila es estrictamente temporal y se limita a cubrir la ausencia ocasionada por la incapacidad médica que le fue otorgada a Rodríguez entre el 17 y el 31 de julio. Dicha certificación médica, expedida a mediados de este mes, fue reconocida formalmente por la propia entidad mediante la Resolución interna 294 del pasado 23 de julio. Este trámite interno fue el obstáculo legal que impidió materializar de forma inmediata la orden dada por el jefe de Estado. Bajo este marco, la norma señala explícitamente que la designación de Javier Pava tiene como único propósito “garantizar la continuidad en el ejercicio de las funciones del empleo mientras se encuentra en incapacidad su titular”. La resolución añadió que el encargo se mantendrá únicamente “mientras la doctora Angie Lizeth Rodríguez Fajardo se encuentra en licencia por enfermedad”. De este modo, aunque el puesto de gerente es de libre nombramiento y remoción, la solicitud del mandatario no produce un efecto automático ni genera por sí sola el retiro. Para que la salida se haga efectiva, el Ejecutivo tendría que expedir y comunicar un nuevo acto administrativo que ordene de manera expresa la insubsistencia y la vacancia definitiva, elementos ausentes en la decisión tomada por Hacienda, entidad que recurrió a las facultades del Decreto 658 de 2024 para suplir faltas temporales.

La puerta abierta para el retorno de Rodríguez al cargo

La configuración legal adoptada por el Ministerio deja un escenario incierto tras el vencimiento de la incapacidad. Si al finalizar la licencia el Gobierno no ha expedido una nueva resolución de retiro, Rodríguez mantendría intacto el derecho a regresar al despacho y retomar sus funciones como gerente general. Pava no fue nombrado como reemplazo definitivo ni se convirtió en sucesor permanente. Su presencia al frente del Fondo Adaptación responde de manera exclusiva a la contingencia médica de la titular. La resolución, por tanto, no resuelve el fondo del choque entre Rodríguez y la administración presidencial por el eventual traslado presupuestal, la alerta sobre los recursos destinados a proyectos ni la intervención de los organismos de control. Por lo pronto, el Ministerio de Hacienda no ejecutó la petición del presidente Petro en los términos anunciados y prefirió amparar la operatividad del Fondo a la espera de lo que suceda después del 31 de julio. También le puede interesar: “Juliana Guerrero actuaba como ama y señora”: las nuevas quejas de Angie Rodríguez y la controversia entre Petro y De la Espriella por su futuro Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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