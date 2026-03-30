A seis meses de Bre-B, el sistema ya mueve $92 billones y 34 millones de usuarios: estas son las llaves que más registran

A casi seis meses de su puesta en marcha, el sistema de pagos inmediatos Bre-B se consolida como una de las principales apuestas para transformar el sistema financiero en Colombia.
Desde su lanzamiento el 6 de octubre de 2025, esta plataforma del Banco de la República ya registra 34,5 millones de usuarios, más de 102’928.952 llaves activas y ha movilizado cerca de $92 billones en 606.730.743 transacciones.
El crecimiento ha sido acelerado y confirma la rápida adopción de este modelo que permite enviar y recibir dinero de forma instantánea, las 24 horas del día y sin importar la entidad financiera o billetera digital.
Actualmente, el sistema cuenta con más de 200 entidades vinculadas, lo que ha permitido que la interoperabilidad, uno de sus principales objetivos, sea una realidad en el país.
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