Los líos en Presidencia para poder pagarle el sueldo a Petro en medio de bloqueo financiero por ingreso a Lista Clinton

El Gobierno colombiano enfrenta un inusual problema administrativo: el pago del salario del presidente Gustavo Petro estaría bloqueado por restricciones financieras derivadas de su inclusión en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La información fue revelada por el periodista Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, durante el programa Mañanas Blu. Según detalló, desde el pasado viernes —cuando se conoció oficialmente la inclusión del mandatario, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)— las cuentas del jefe de Estado permanecen bloqueadas en el sistema financiero nacional. “Están haciendo todo tipo de peripecias”, señaló Ospina al explicar que tanto la Casa de Nariño como el Ministerio de Hacienda adelantan reuniones urgentes para encontrar una salida legal que permita efectuar la quincena presidencial.



Una de las alternativas analizadas ha sido canalizar el pago a través del Banco Agrario, una entidad pública. Sin embargo, esta opción también enfrenta limitaciones normativas. “Aunque sea un banco estatal, el Banco Agrario se rige por las mismas reglas del sistema financiero colombiano, establecidas por Asobancaria, y está obligado a verificar si una persona figura en listas internacionales de sanciones antes de abrir o mantener una cuenta”, explicó Ospina. Esto significa que, incluso si el mandatario intentara abrir una nueva cuenta en esa entidad, esta no podría operar con normalidad. El Banco Agrario mantiene conexión con redes internacionales de compensación como ACH y Redeban, que dependen a su vez de la banca estadounidense. En consecuencia, cualquier transacción podría ser bloqueada de manera automática por los sistemas de control financiero.

La Secretaría Jurídica de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda han recurrido a una sentencia de la Corte Constitucional de 1999 que, según su interpretación, permitiría al Banco Agrario realizar el pago directamente al presidente. No obstante, la aplicación de esa norma aún se discute, y el tema podría ser elevado a la junta directiva de la entidad en las próximas horas. Es la primera vez que un presidente en ejercicio enfrenta una restricción de este tipo por sanciones internacionales. Aunque Petro ha asegurado no tener bienes ni cuentas en Estados Unidos, la medida de la OFAC impacta indirectamente al sistema bancario colombiano, altamente dependiente de la red financiera norteamericana. La inclusión de Gustavo Petro y varios de sus allegados en la Lista Clinton se dio tras acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico. Las implicaciones de esta medida van más allá del plano diplomático: ponen a prueba la autonomía del sistema financiero nacional y abren interrogantes sobre cómo el Estado puede garantizar el cumplimiento de sus obligaciones salariales con el propio jefe de Gobierno. Con información de Colprensa - Vanguardia*



