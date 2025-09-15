Alertan que bloqueos en El Guavio ponen en riesgo el suministro de energía en Cundinamarca

Todo se conoció en la mañañana de este lunes, tras el llamado del Consejo Gremial al Gobierno Nacional para levantar un bloqueo en la vía hacia El Guavio. Algo que estaba evitando realizar mantenimiento en la Central Hidroeléctrica El Guavio.
El gremio hizo un llamado urgente al Ministerio del Interior para que se levante el bloqueo que impide el acceso a esa Hidroeléctrica, ubicada en Cundinamarca.
La entidad advirtió que la imposibilidad de ingresar personal y maquinaria para labores de mantenimiento podría ocasionar daños graves en las turbinas y equipos, con consecuencias directas sobre el suministro de energía en Bogotá, Cundinamarca, Meta y Guaviare.