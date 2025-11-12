Banrepública dice que caída del dólar es un fenómeno mundial y podría subir tasas si no se controla la inflación

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, abordó, durante su intervención en el Gran Foro de Perspectivas Económicas 2025 de EL COLOMBIANO los principales desafíos de la economía colombiana, los cuales se basan en la persistencia de la inflación, el ritmo acelerado del gasto interno y la apreciación del peso frente al dólar.
Sobre este último punto, Villar enfatizó que el fortalecimiento de la moneda colombiana frente al dólar no es un fenómeno aislado del país: “La principal razón para esta apreciación del peso es un fenómeno internacional. Simplemente, el dólar se depreció frente a todas las monedas del mundo”, señaló.