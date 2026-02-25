Más de 2,7 millones de quejas contra bancos en 2025: además de Bancolombia, ¿qué otro lidera el ranking?

“No me abre la app”, “no puedo hacer transferencias” o “no pude hacer una transacción” son frases que se repiten entre usuarios del sistema financiero. Las cifras oficiales confirman esa percepción: al cierre de 2025, la Superintendencia Financiera de Colombia recibió 2,76 millones de quejas relacionadas con la atención y la operación bancaria.
De ese total, Bancolombia lidera ampliamente el listado con 1,82 millones de reclamaciones, lo que equivale al 66,22% del total. En segundo lugar aparece Davivienda, aunque con una diferencia significativa: la entidad registró 345.398 quejas, es decir, 12,51% del total.