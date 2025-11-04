x

Bancolombia y Nequi harán mantenimientos: estas son las horas en que no funcionarán las aplicaciones

Bancolombia y Nequi harán mantenimientos técnicos esta semana para mejorar sus sistemas digitales y evitar fallas recientes, afectando temporalmente las operaciones de sus usuarios.

    Tanto Bancolombia como Nequi insisten en que estas pausas son parte de su compromiso con la mejora continua de la infraestructura tecnológica. FOTO: Cortesía Bancolombia.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 10 horas
bookmark

Esta semana, los usuarios de Bancolombia y Nequi deberán prepararse para breves interrupciones en sus servicios digitales debido a mantenimientos programados que buscan reforzar la seguridad, estabilidad y rendimiento de sus plataformas.

Según informó Bancolombia, el proceso de actualización se llevará a cabo el miércoles 5 y jueves 6 de noviembre de 2025, entre las 12:00 a. m. y la 1:00 a. m. Durante esa hora, los clientes no podrán acceder a la app Bancolombia Personas, ni realizar transferencias, pagos, recargas o consultas de saldos y movimientos a través de los canales virtuales.

En un mensaje difundido por su aplicación móvil, la entidad explicó: “Haremos un mantenimiento en nuestros sistemas el miércoles 5 y jueves 6 de noviembre: comienza a las 12:00 y termina a la 01:00 de la mañana. En esta hora, puedes pagar con tus tarjetas o retirar en cajeros y corresponsales”.

El banco aclaró que los cajeros automáticos, corresponsales bancarios y las tarjetas débito y crédito seguirán operando normalmente. Además, al tratarse de una franja horaria de bajo uso, se espera que el impacto sea mínimo.

Puede leer: Tras nueva caída de la app, Bancolombia reporta normalidad en los servicios digitales: ¿qué pasó?

La medida busca prevenir nuevas fallas en las plataformas

El mantenimiento se da luego de que el pasado 24 de noviembre, varios usuarios reportaran en redes sociales fallas intermitentes en los servicios digitales de Bancolombia y Nequi, que impedían realizar operaciones básicas.

Ante esta situación, el banco explicó que el mantenimiento es una medida preventiva dentro de un plan integral de optimización tecnológica que busca evitar nuevas interrupciones, mejorar la experiencia de usuario y fortalecer la seguridad digital.

De acuerdo con la entidad, este tipo de trabajos técnicos son necesarios para garantizar que las plataformas digitales operen con normalidad y sin sobrecargas, especialmente en temporadas de alta transaccionalidad como el cierre de año.

Entérese: Bancolombia confirma que revivirá a Conavi en una tarjeta débito navideña, ¿cómo tenerla?

Nequi también se actualizará para mejorar la experiencia de usuario

Por su parte, Nequi, la billetera digital del mismo grupo financiero, también tendrá su propio mantenimiento técnico independiente. La intervención se realizará el martes 4 de noviembre, entre las 2:00 a. m. y las 3:00 a. m., tiempo durante el cual la aplicación estará fuera de servicio.

La compañía explicó que esta pausa temporal tiene como objetivo optimizar el sistema, reforzar la seguridad y garantizar un mejor rendimiento en las operaciones electrónicas.

Con más de 25 millones de usuarios en Colombia, una falla en Nequi puede afectar a la mitad de la población, por lo que la empresa asegura estar trabajando para prevenir interrupciones como las registradas en semanas anteriores.

Lea aquí: Bancolombia compensará a usuarios afectados por caída de su app y canales digitales: así será la devolución de dinero

Recomendaciones para los usuarios

Durante los horarios de mantenimiento, los usuarios podrán seguir realizando pagos y retiros con sus tarjetas en cajeros automáticos y corresponsales Bancolombia, aunque se recomienda anticipar operaciones o pagos en línea para evitar contratiempos.

