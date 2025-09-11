Acción de Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, cae tras rebaja de recomendación de Bank of America

El Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, sufrió un fuerte revés en los mercados tras la decisión de Bank of America (BofA) de rebajar la recomendación de su acción de Neutral a Underperform.
El anuncio se reflejó de inmediato en la Bolsa de Valores de Colombia, donde el título cayó 3,64% hasta los $50.880, lo que significó una pérdida de $500 frente a la jornada anterior.
En Wall Street, el ADR retrocedió 0,46%, cerrando en US$52,12.
Lea más: Bancolombia empieza la carga de llaves para Bre-B, lo que deben saber los clientes