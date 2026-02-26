Bancolombia cuestiona a sus competidores por críticas en redes: “No es leal, aprovechan nuestro mal momento”

El presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, se pronunció tras las críticas de algunos competidores, entre ellos Nu Colombia, por la caída de los canales de atención de la entidad. El banquero lo calificó como una competencia desleal y sostuvo que están capitalizando el mal momento que atraviesa el banco más grande del país.
La cuestión es que las fallas del banco habrían afectado el funcionamiento de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos en el país, lo que propició las críticas de Nubank.
En entrevista con El Tiempo, Mora reconoció el malestar generado entre usuarios y actores del sistema financiero. “Entendemos perfectamente el malestar. Hemos sido pioneros en impulsar Bre-B y los pagos inmediatos y creemos firmemente que el país viene avanzando con la regulación y jugadores de talla mundial, y que los consumidores financieros han entendido los beneficios de los pagos digitales”, afirmó.