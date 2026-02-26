Bancolombia cuestiona a sus competidores por críticas en redes: “No es leal, aprovechan nuestro mal momento”

El presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, se pronunció tras las críticas de algunos competidores, entre ellos Nu Colombia, por la caída de los canales de atención de la entidad. El banquero lo calificó como una competencia desleal y sostuvo que están capitalizando el mal momento que atraviesa el banco más grande del país. La cuestión es que las fallas del banco habrían afectado el funcionamiento de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos en el país, lo que propició las críticas de Nubank. En entrevista con El Tiempo, Mora reconoció el malestar generado entre usuarios y actores del sistema financiero. “Entendemos perfectamente el malestar. Hemos sido pioneros en impulsar Bre-B y los pagos inmediatos y creemos firmemente que el país viene avanzando con la regulación y jugadores de talla mundial, y que los consumidores financieros han entendido los beneficios de los pagos digitales”, afirmó.

El directivo ofreció disculpas en nombre del banco y aseguró que la entidad asumirá las consecuencias de la contingencia. “En nombre de todo el equipo de Bancolombia ofrezco disculpas, nos estamos haciendo cargo de solucionarlo y de hacer todas las compensaciones que corresponden por nuestra falla”, señaló.

Bancolombia le contesta a Nubank

Frente a estos cuestionamientos, Mora expresó sorpresa por la actitud de algunos actores del sector. “En vez de apoyar la construcción de confianza al sistema, han aprovechado nuestro mal momento y han ido a las redes sociales a capitalizarlo a su favor”, dijo. Entérese: Nu Colombia espera lanzar su cuenta de ahorros con 13% de rentabilidad antes de julio: así va su negocio El presidente de Bancolombia fue más allá al señalar que ese tipo de reacciones no contribuyen a la estabilidad del sistema financiero. “No siento que sea una actitud leal y no construye. En cambio, sí destruye confianza entre colegas y con los clientes de todo el sistema financiero. Nosotros nunca lo haríamos”, afirmó.

Nu Colombia criticó a Bancolombia

Las críticas más visibles provinieron de Nu Colombia, filial del gigante digital Nubank. Su gerente en el país, Marcela Torres, calificó como “inaceptable” que la caída prolongada de una entidad termine afectando el funcionamiento del sistema en su conjunto. “Es inaceptable que una entidad se caiga por días, y por extensión tumbe el sistema”, afirmó la directiva a través de su cuenta de LinkedIn. Torres advirtió que este tipo de episodios puede afectar la confianza de los usuarios en los pagos digitales y relató que ella misma experimentó fallas al intentar realizar pagos y transferencias. Además, planteó la necesidad de reglas más estrictas y homogéneas. “Necesitamos tener acuerdos de niveles de servicio homogéneos para todos los rieles. Y si se incumplen, que haya consecuencias. Así se protege al consumidor y se refuerza la confianza en Bre-B. Urgente”, manifestó.