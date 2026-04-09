Así fue la reunión más tensa del año del Banco de la República; esto dicen las minutas

Lo que ocurrió el martes 3 de abril en el Banco de la República no fue una reunión técnica más, fue una de las sesiones más cargadas políticamente en la historia reciente del Emisor, cuando cuatro codirectores votaron por subir la tasa de interés de política monetaria en 100 puntos básicos, hasta dejarla en 11,25%.
Mientras el ministro de Hacienda, Germán Ávila, salía visiblemente molesto de la sala y el presidente Gustavo Petro anunciaba que el Gobierno se retiraba de esa junta, dejando al Banco Central sin quorum para deliberar.
La decisión se tomó por mayoría de cuatro a tres. Dos directores votaron por bajar 50 puntos básicos y uno por mantener la tasa inalterada.
Pero más allá del resultado, lo que revelan las minutas publicadas, con la advertencia de que aún no han sido aprobadas por el ministro y podrían modificarse, es una institución dividida sobre cómo leer la economía colombiana en un momento de crisis fiscal.
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