“Decretar un aumento del mínimo por encima del 23% agravó un incremento significativo de inflación”: junta del BanRep

La Junta Directiva del Banco de la República decidió, por mayoría, incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, llevándola a 10,25%, el pasado 30 de enero.
Cuatro directores respaldaron el aumento, dos votaron por una reducción de 50 puntos básicos y uno prefirió mantenerla sin cambios.
La votación reflejó un debate profundo sobre el rumbo de la inflación, el crecimiento y los riesgos macroeconómicos que enfrenta el país, según analistas.
