Con 20 años y alma de líder: Rengifo, el salvador de Nacional cuando el equipo lo requiere; ya lo ha hecho en varios clásicos

Juan Manuel Rengifo aún no ha cumplido 21 años y ya dejó claro que la camiseta de Atlético Nacional no le pesa. Todo lo contrario: cuando el partido se aprieta y las “papas queman”, el juvenil aparece, asume responsabilidades y responde con fútbol y goles. Una señal inequívoca de carácter en un club donde la exigencia no da margen para procesos largos ni aprendizajes lentos. El tanto que le dio la victoria a Nacional frente al América no fue una casualidad ni un golpe de suerte. Hace parte de una tendencia que empieza a consolidarse en su corta, pero impactante, trayectoria. Rengifo ya suma cinco goles oficiales con el conjunto verdolaga y lo más llamativo es a quiénes se los ha marcado: tres de ellos en clásicos, dos frente al América y uno ante Independiente Medellín. A esa lista se suman anotaciones ante Deportes Quindío y Llaneros, además del gol que le convirtió al Inter Miami en un amistoso internacional, una muestra de personalidad en un escenario mediático y de alto impacto.

Su primer grito como profesional llegó el 27 de agosto de 2025, en la Copa BetPlay, durante la goleada 4-0 sobre Deportes Quindío. Aquel gol no solo abrió su cuenta personal, sino que marcó el inicio de una relación especial con el arco rival. Meses después, volvería a ser protagonista en la Copa BetPlay, esta vez en un contexto aún más exigente: las semifinales ante América, donde anotó un gol olímpico en el triunfo 4-1, una acción que confirmó su talento técnico y su atrevimiento.

En la Liga también ha sabido aparecer. Según los registros, Rengifo le marcó a Llaneros y al Deportivo Independiente Medellín, ampliando un repertorio que no distingue rival ni escenario. Y ahora, nuevamente ante el América, volvió a responder cuando el equipo más lo necesitaba, reafirmando su idilio con los partidos grandes. Lo que hace especial el caso de Rengifo no es solo la cantidad de goles, sino el contexto en el que llegan. No son anotaciones decorativas, sino tantos que definen partidos, inclinan clásicos y sostienen a un equipo acostumbrado a vivir bajo presión. A su corta edad, ya se ha convertido en un salvador recurrente del Verde, algo que muchos jugadores de mayor recorrido y nombre propio no lograron consolidar durante su paso por el club.