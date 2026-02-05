Con 20 años y alma de líder: Rengifo, el salvador de Nacional cuando el equipo lo requiere; ya lo ha hecho en varios clásicos

Juan Manuel Rengifo aún no ha cumplido 21 años y ya dejó claro que la camiseta de Atlético Nacional no le pesa. Todo lo contrario: cuando el partido se aprieta y las “papas queman”, el juvenil aparece, asume responsabilidades y responde con fútbol y goles. Una señal inequívoca de carácter en un club donde la exigencia no da margen para procesos largos ni aprendizajes lentos.
El tanto que le dio la victoria a Nacional frente al América no fue una casualidad ni un golpe de suerte. Hace parte de una tendencia que empieza a consolidarse en su corta, pero impactante, trayectoria. Rengifo ya suma cinco goles oficiales con el conjunto verdolaga y lo más llamativo es a quiénes se los ha marcado: tres de ellos en clásicos, dos frente al América y uno ante Independiente Medellín. A esa lista se suman anotaciones ante Deportes Quindío y Llaneros, además del gol que le convirtió al Inter Miami en un amistoso internacional, una muestra de personalidad en un escenario mediático y de alto impacto.