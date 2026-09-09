“Queremos llegar al pensionado antioqueño, sin importar su historial crediticio”: presidente de Ban100

Ban100 busca consolidar su crecimiento en Antioquia con una estrategia enfocada en los pensionados, especialmente de los estratos 1, 2 y 3, a quienes ofrece créditos de libranza y alternativas de ahorro. La entidad, que ya administra activos por cerca de $3 billones y tiene el 15% de su cartera en el departamento, quiere ampliar su presencia en Medellín y otros municipios. Puede leer: ¿Dónde puede retirar la plata de Nequi tras su separación de Bancolombia Héctor Chaves, presidente de Ban100, explicó a EL COLOMBIANO que el banco combina una oferta digital con atención presencial para acercarse a una población que todavía demanda espacios físicos para resolver sus dudas y generar confianza. Habló sobre el crecimiento de la entidad, su apuesta por la llamada economía plateada, la competencia con fintech y neobancos, las tasas de interés y las oportunidades que ve para Antioquia.

¿Cuáles son las principales apuestas de Ban100 en Antioquia?

“Ban100 tiene 14 años en el sistema financiero colombiano. Inició como compañía de financiamiento comercial y, tras la compra y posterior fusión con un banco en 2019 y 2020, nació la entidad que hoy conocemos como Ban100. Es un banco de nicho especializado en préstamos de libranza para pensionados. En captación ofrece CDT y cuentas de ahorro. Al cierre de agosto, registrammos $3 billones en activos y cerca de $2,8 billones en pasivos. Entérese: Usuarios de Nu Colombia ya pueden retirar plata en tiendas D1: conozca el límite y los pasos La apuesta también está en la bancarización y rebancarización de pensionados, especialmente de personas que han tenido dificultades financieras y reportes en centrales de riesgo. El 62% de los clientes proviene de esa situación. Además, el 85% de la cartera está concentrada en los estratos 1, 2 y 3, con pensionados que buscan mantener actividades productivas después de su retiro. A una persona que recibe una pensión de un salario mínimo, Ban100 puede prestarle hasta $42 millones, con plazos de hasta 13 años. Nuestra apuesta en Medellín lleva ya largo tiempo. Teníamos una oficina en el Centro Comercial San Fernando, pero nos especializamos mucho en captación, CDT y ahorros, y veníamos tímidamente con el tema de la libranza. En 2025 desembolsamos alrededor de $115.000 millones en créditos de libranza y este año, hasta julio, llevamos más o menos $76.000 millones. Queremos seguir creciendo, no solamente en Medellín, sino también en su área de influencia y en los municipios del departamento”.

¿Cómo busca Ban100 llegar a los pensionados en Antioquia?

“Ban100 es un banco digital, pero ya cuenta con 15 oficinas, dos de ellas en Medellín, y una fuerza comercial que sale a buscar a los pensionados en pueblos y municipios. La apertura de oficinas responde a que a muchos pensionados todavía se les dificulta el mundo digital y existe desconfianza frente a las ofertas digitales por casos de fraude. Por eso, son espacios de atención y cercanía, no oficinas de caja ni transaccionales. Vea aquí: ¿Cómo hacer rendir más la plata en Medellín, donde la inflación es la más alta del país? Expertos explican Medellín representa cerca del 15% de la cartera de Ban100, por lo que la presencia física también busca fortalecer la confianza de los clientes y ampliar la oferta para los pensionados”.

¿Qué tan rentable ha sido crecer en medio de un entorno donde las tasas de interés han estado elevadas?

“Ha sido un gran desafío. Después de la pandemia, a partir de 2022, el sistema financiero enfrentó muchas complicaciones y varios bancos incluso registraron pérdidas. Ban100, en cambio, ha mantenido utilidades durante toda su trayectoria y ha aprendido a competir en un entorno de tasas altas. Nuestra eficiencia y apuesta por lo digital nos permiten reducir costos y ofrecer tasas competitivas. Hoy somos uno de los bancos que ofrece mejores rentabilidades en CDT, gracias al uso de la tecnología y a un modelo más eficiente”.

¿Cuál es el principal reto que tiene Ban100 en este momento?

“El principal reto es seguir desarrollando e innovando. Aunque somos un banco pequeño, con no más de $3 billones en activos, hemos avanzado en tecnología y contamos con una de las plataformas más rápidas para créditos, con desembolsos de hasta 48 horas e incluso operaciones solicitadas y desembolsadas el mismo día. Otro desafío es seguir creciendo, y para eso hemos encontrado en las titularizaciones una herramienta clave. Fuimos el primer banco en Colombia en realizar una titularización de créditos de libranza, en 2024. Desde entonces, hemos desembolsado más de $1 billón a través de titularizaciones, de los cuales casi $400.000 millones corresponden a este año. Esto ha llevado la cartera titularizada a cerca de $700.000 millones, que, sumados a los $3 billones en activos, representan $3,7 billones en activos administrados”. Le puede interesar: Tasa de usura baja por primera vez en 2026, queda en 29,24% para septiembre

¿Por qué decidieron concentrar el negocio en lo que llaman la economía plateada?

“Ese fue un camino que fuimos encontrando. Por el tamaño del banco, decidimos focalizarnos en un nicho y en una necesidad latente de las personas adultas mayores. Inicialmente teníamos microcrédito, crédito de consumo y tarjeta de crédito, pero identificamos que las necesidades de la economía plateada eran importantes y que el sistema financiero no tenía una oferta suficientemente cubierta para esta población. Al enfocarnos en ese segmento, encontramos una oportunidad para atender a un grupo amplio y responder a sus necesidades. Por eso, hoy cerca del 100% de la cartera de Ban100 está concentrada en libranzas para pensionados”.

Con la entrada de fintech y neobancos, la competencia por los clientes se ha intensificado. ¿Qué estrategia están adoptando para diferenciarse y ganar participación en ese mercado?

“La llegada de los neobancos ha dinamizado el sistema financiero, especialmente en la forma de prestar, poner al cliente en el centro y ofrecer soluciones digitales. Sin embargo, aunque lo digital es fundamental, hemos encontrado que para las personas mayores la presencia física sigue siendo importante. Por eso hemos complementado nuestra oferta para competir con los neobancos, manteniendo la fortaleza digital y la especialización de Ban100, pero entendiendo que los pensionados también buscan ver y sentir la entidad para generar confianza. Seguramente en algunos años habrá mayor confianza en lo digital, pero hoy la confianza es fundamental para la inversión y el acceso a servicios financieros. Los neobancos han impulsado una transformación importante, pero también deben entender que algunas poblaciones requieren alternativas que vayan más allá de lo exclusivamente digital”.

En esta competencia que se ha dado en el mercado por las tasas de interés, ¿cómo la ha enfrentado Ban100 y cuál es hoy su diferencial frente a otros jugadores del sistema financiero?

“Más que entrar en guerras de tasas, hemos buscado mantener una oferta consistente para nuestros clientes. En las inversiones en CDT, por ejemplo, queremos ser uno de los bancos que ofrece una buena tasa de interés y rentabilidad. Consideramos que las guerras de tasas pueden generar insatisfacción: mientras dura la competencia, el cliente recibe una tasa alta, pero cuando termina, deja de obtenerla. Por eso, nuestra apuesta es mantener una rentabilidad competitiva y sostenible en el tiempo, incluso ahora que las tasas de interés han bajado”. Lea también: Principales bancos de Colombia redujeron tasas de crédito de vivienda para damnificados del terremoto

¿Creen que las tasas de interés seguirán subiendo?

“La tasa de interés es fundamental para combatir la inflación, por lo que consideramos importante el trabajo del Banco de la República para mantenerla en niveles que permitan controlarla. Creemos que la tasa de interés va a seguir subiendo. Además, los cambios en la regulación financiera de los últimos cinco o seis años han llevado a las entidades a buscar fuentes de financiamiento más estructurales y de mayor plazo. Esto ha aumentado la importancia de los CDT y la competencia por captar recursos, manteniendo las tasas en niveles altos. La entrada de mecanismos como el CFEN, el IRL y la gestión del riesgo de tasa de interés del libro bancario también ha hecho que los CDT sean cada vez más relevantes dentro de la estrategia de las entidades. Por eso, será necesario ofrecer buenas rentabilidades para atraer a los ahorradores, lo que podría mantener las tasas altas durante algún tiempo”.

¿Qué esperan de la economía este año?