“Queremos llegar al pensionado antioqueño, sin importar su historial crediticio”: presidente de Ban100

Ban100 busca consolidar su crecimiento en Antioquia con una estrategia enfocada en los pensionados, especialmente de los estratos 1, 2 y 3, a quienes ofrece créditos de libranza y alternativas de ahorro.
La entidad, que ya administra activos por cerca de $3 billones y tiene el 15% de su cartera en el departamento, quiere ampliar su presencia en Medellín y otros municipios.
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Héctor Chaves, presidente de Ban100, explicó a EL COLOMBIANO que el banco combina una oferta digital con atención presencial para acercarse a una población que todavía demanda espacios físicos para resolver sus dudas y generar confianza. Habló sobre el crecimiento de la entidad, su apuesta por la llamada economía plateada, la competencia con fintech y neobancos, las tasas de interés y las oportunidades que ve para Antioquia.