BACU acelera su expansión en Medellín: superó 40.000 órdenes y proyecta abrir 10 nuevos restaurantes

Medellín se consolidó como una de las principales apuestas de crecimiento para BACU. La cadena colombiana de comida balanceada informó que superó las 40.000 órdenes en la capital antioqueña a menos de seis meses de haber iniciado operaciones, un resultado que, según la compañía, superó las proyecciones iniciales y aceleró su plan de expansión en la ciudad.
La marca abrió su primer restaurante en Medellín el 5 de diciembre de 2025, en el centro comercial Oviedo, y desde entonces puso en marcha otros dos establecimientos: BACU Distrito Vera, en Ciudad del Río, inaugurado el 21 de marzo de este año, y BACU Laureles, que abrió sus puertas el 28 de abril. Con estas aperturas, la empresa completa tres puntos de venta en la ciudad, todos operando a plena capacidad.