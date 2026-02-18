Crisis del azúcar: productores de caña alertan por caída de precios, importaciones e inseguridad

La Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar (Procaña) manifestó su preocupación frente a la compleja coyuntura social y económica que enfrenta el sector de la caña de azúcar en Colombia.

Según el gremio, la combinación de varios factores ha configurado un escenario de alta presión para productores micro, pequeños, medianos y grandes, así como para trabajadores, proveedores y municipios cuya economía depende en gran medida de esta actividad agroindustrial.

Puede leer: El precio interno del café por carga llegó a su nivel más bajo desde hace 16 meses

Entre los principales elementos que afectan al sector se encuentran la disminución del precio del azúcar, la depreciación del dólar, la importación de etanol, el deterioro de la seguridad en zonas productivas y la reducción de los niveles de productividad como consecuencia de las lluvias.