Año del Caballo: la industria equina en Colombia mueve $6 billones al año y es potencia mundial en genética

La industria equina en Colombia genera cerca de $6 billones al año, moviliza alrededor de 480.000 empleos y ubica al país como potencia mundial en genética del caballo criollo colombiano de paso fino. El dato cobra relevancia justo cuando comenzó el Año del Caballo 2026 en China, un ciclo asociado al movimiento y la transformación, que pone en el foco global a una especie que en Colombia es motor económico. De acuerdo con el censo pecuario nacional del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en 2023 el país registró más de 1,57 millones de caballos. En el contexto global, cifras de la FAO recopiladas por EquiAgro Consultoría ubican a Colombia dentro del top 10 mundial en número de equinos, ocupando el noveno lugar, y como el tercer país de Sudamérica con más caballos, solo superado por Brasil y Argentina.

Un negocio que genera 480.000 empleos

Más allá del inventario, el dinamismo económico es el que marca la diferencia. Con más de 300.000 caballos registrados genealógicamente, 150 ferias anuales en 19 departamentos y cerca de 90.000 propietarios con al menos un ejemplar, la industria equina impacta alrededor de 480.000 empleos directos e indirectos en el país. Héctor José Vergara, presidente ejecutivo de Fedequinas, en diálogo con La República, explicó que "el sector atraviesa una etapa de expansión tras la recuperación pospandemia. En los últimos cinco años", los registros genealógicos han crecido más de 20%, al igual que el número de criadores inscritos. El corazón del negocio son las exposiciones equinas, espacios reglamentados que, además de promover el bienestar animal, impulsan la valorización genética de los ejemplares. Allí no solo se compite: se construye marca, reputación y precio.

Potencia genética mundial

Colombia no compite únicamente por volumen. El país es reconocido como potencia mundial en genética del caballo criollo colombiano de paso. De hecho, según el presidente de Fedequinas, el andar del paso fino colombiano fue declarado Patrimonio Genético de la Nación en 2017, y a finales de 2024 también recibieron esta distinción los andares diagonales —trocha galope y trote galope colombianos—, reforzando el valor diferencial de la raza. Ese reconocimiento se traduce en mercado internacional. En promedio, Colombia exporta cerca de 120 caballos al año a destinos como Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador y Panamá, países vinculados a escenarios de competencia y promoción de la raza.

De $20 millones a $1.000 millones: el valor de la genética

Además, el dirigente gremial explicó que el negocio equino funciona, en buena medida, como una empresa de inversión genética. "Un caballo con buena línea puede costar entre $20 millones y $50 millones si aún no ha competido", dijo. Pero si gana campeonatos y consolida títulos en pista, su valor puede escalar a $500 millones, $800 millones o incluso $1.000 millones. El retorno no se limita a la venta del ejemplar. La comercialización de genética —a través de dosis de semen para reproducción— es una fuente clave de ingresos. Cada inseminación representa una oportunidad de multiplicar el valor del linaje, especialmente si los descendientes se convierten en campeones. Lo mismo ocurre con yeguas de alta genética, cuya cría puede representar parte importante de la recuperación de la inversión inicial.

Más que tradición, un sector estratégico