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El regreso más difícil de Messi: volvió al fútbol tras despedir a su padre

Tras despedir a su padre, Jorge Messi, Lionel Messi volvió a las canchas con Inter Miami y recibió una emotiva ovación de los hinchas.

  • Lionel Messi regresó a la cancha tras despedir a su padre. FOTO: GETTY
    Lionel Messi regresó a la cancha tras despedir a su padre. FOTO: GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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Tras atravesar días dolorosos por la muerte de su padre, Jorge Messi, Lionel Messi volvió a la actividad deportiva oficial con el Inter Miami. El capitán argentino fue convocado para el partido frente al León de México, por la Leagues Cup, y disputó la segunda etapa del encuentro.

La presencia del ‘10’ mantuvo expectantes a los aficionados que llegaron al Chase Stadium, en Fort Lauderdale. A su arribo a la concentración, Messi fue visto descendiendo del transporte oficial mate en mano, en una muestra de la tranquilidad con la que afrontó su regreso después de unos días marcados por el duelo familiar.

El argentino no realizó el calentamiento previo sobre el terreno de juego y comenzó el compromiso en el banco de suplentes. Sin embargo, su sola presencia generó una reacción especial entre los hinchas.

Cuando la transmisión oficial mostró a Messi sentado junto al resto de los suplentes, las tribunas del Chase Stadium respondieron con un cerrado aplauso en señal de acompañamiento y afecto hacia el futbolista, quien días atrás había publicado un sentido mensaje para despedir a su padre.

Messi volvió a pisar la cancha

El esperado momento llegó en el segundo tiempo. El entrenador del Inter Miami decidió darle ingreso al rosarino, quien fue recibido con una ovación de pie por parte de los aficionados.

Más allá del resultado, los minutos en cancha representaron un paso importante para Messi en su regreso a la competencia, después del parate provocado por la situación personal que atravesó junto a su familia.

Durante la jornada, tanto sus compañeros como los integrantes del cuerpo técnico estuvieron pendientes del capitán argentino y le brindaron muestras de respaldo en un momento especialmente difícil.

De esta manera, Messi comenzó a retomar su rutina futbolística en Estados Unidos. Su regreso estuvo marcado no solo por su vuelta al terreno de juego, sino también por el cariño de los hinchas del Inter Miami, que lo acompañaron con una ovación en medio del complejo momento personal que atraviesa.

¿Qué motivó la ausencia de Lionel Messi en los últimos días?
El fallecimiento de su padre, Jorge Messi, por lo que el argentino se tomó un tiempo antes de regresar a la competencia.
¿Cómo reaccionaron los hinchas ante el regreso de Messi?
Los aficionados del Inter Miami lo recibieron con una emotiva ovación, tanto cuando apareció en el banco como cuando ingresó al campo.
¿En qué partido volvió Messi a la actividad oficial?
El capitán argentino regresó en el duelo entre Inter Miami y León de México, por la Leagues Cup, y disputó el segundo tiempo.

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