La historia de la pelea entre Petro y privados por desmontar los 7 peajes de las Autopistas del Café

El Eje Cafetero, uno de los motores turísticos y logísticos del país, está en el medio de una tormenta institucional. El Gobierno del presidente Gustavo Petro puso sus ojos sobre la concesión Autopistas del Café, planteando la terminación anticipada del contrato y el desmonte de sus siete peajes.
La propuesta, que busca replicar modelos aplicados en el Caribe, choca de frente con una realidad jurídica y financiera compleja, en un corredor que durante casi tres décadas ha sido el eje de la conectividad entre Manizales, Pereira y Armenia.
La historia de esta vía comenzó el 18 de abril de 1997, bajo el mandato de Ernesto Samper, cuando se firmó el contrato para operar 256 kilómetros. Desde entonces, el proyecto ha navegado por aguas turbulentas, aunque en el día a día opera con normalidad.
En sus inicios, las protestas en Chinchiná (Caldas) cobraron la vida de una persona por la inconformidad con el modelo de financiación, lo que obligó a ajustar el plan original de ocho peajes. Más tarde, el consorcio superó crisis económicas y demandas estatales por incumplimientos en los plazos, logrando estabilizar una operación que hoy es vital para conectar el interior y el occidente del país.