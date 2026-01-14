¿Es legal subir las cuotas de administración 23%? Este aumento pone en jaque a 14 millones de hogares en el país

El aviso apareció pegado en el ascensor, en una hoja tamaño carta, sin mayores explicaciones. A Isabella Bermúdez*, propietaria de un apartamento deVivienda de Interés Social (VIS) en Itagüí, se le desbarataron los cálculos apenas lo leyó: la cuota mensual de administración subiría 23,7%, exactamente el mismo porcentaje en el que el Gobierno Nacional decidió aumentar el salario mínimo para 2026.
“Uno ya viene ajustado con la cuota hipotecaria, los servicios, el mercado y los gastos familiares... y encontrarse con eso así, de un momento a otro, sí angustia”, dijo. En su caso, no recuerde que se haya realizado una asamblea previa ni que se hubiera socializado un presupuesto detallado. Solo el aviso y el nuevo valor a pagar. Según estimaciones de la Federación Nacional de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), alrededor de 14 millones de hogares en Colombia viven bajo el régimen de propiedad horizontal urbana y enfrentan esta situación que pone cuesta arriba sus finanzas.
En edificios de estrato 4, los propietarios están recibiendo facturas con ajustes cercanos a los $80.000 mensuales, mientras que en conjuntos de estrato 6 el incremento puede rondar los $200.000 adicionales, una diferencia que para muchos hogares implica replantear gastos básicos. A su vez, avisos pegados en urbanizaciones estrato 3-4, muestran tablas comparativas donde una cuota que rondaba los $110.000 o $120.000 pasa a superar los $140.000 o incluso los $150.000, sin que aún se haya realizado la asamblea ordinaria.
