¿Va a comprar carro? Arancel del 40% que propone el Gobierno encarecería hasta $4 millones los modelos más vendidos

El Gobierno Nacional prepara una medida que podría cambiar el panorama del mercado automotor, subiendo entre $1,3 y $4 millones los precios de los modelos más vendidos. Así, un borrador de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) propone aumentar de 35% al 40% los aranceles a la importación para carros que funcionan con gasolina y diésel, y de 30% a 35% los de motocicletas que cumplan con esas mismas características.
El documento hace parte de la estrategia de “reindustrialización verde”, que busca desincentivar la entrada de vehículos contaminantes y promover la producción o el ensamblaje local de tecnologías más limpias, como los eléctricos o híbridos.
Aunque la medida aún está en consulta, el impacto potencial ya generó preocupación entre los gremios del sector automotor.
Le puede interesar: “No hay justificación técnica ni económica”: dura crítica de Andemos a propuesta del Gobierno de subir aranceles a carros y motos de gasolina