x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Irán bombardea a refinería de Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo

Un ataque con drones iraníes obligó a Aramco a cerrar Ras Tanura y desató alzas históricas del petróleo mundial.

  • Los trabajadores evacúan el área alrededor de la refinería de petróleo Ras Tanura de Saudi Aramco mientras se eleva el humo luego de un reportado ataque con drones iraníes en Arabia Saudita. FOTO: Tomada de Al Jazeera.
    Los trabajadores evacúan el área alrededor de la refinería de petróleo Ras Tanura de Saudi Aramco mientras se eleva el humo luego de un reportado ataque con drones iraníes en Arabia Saudita. FOTO: Tomada de Al Jazeera.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 2 horas
bookmark

El humo negro elevándose sobre la refinería de Ras Tanura, en el este de Arabia Saudita, marcó un nuevo capítulo en la escalada regional que ya golpea con fuerza a los mercados internacionales, teniendo en cuenta que esta sede tiene una capacidad de más de medio millón de barriles de crudo al día.

Trabajadores evacuaron el área alrededor de la refinería de Ras Tanura, operada por Saudi Aramco, mientras columnas de humo salían de las instalaciones tras un ataque con drones atribuido a Irán. La petrolera estatal saudí cerró temporalmente la planta como medida preventiva.

Lea más: El brent sube un 10% y lo pone al borde de los US$100 por barril por conflicto en Medio Oriente

La televisión estatal saudí informó la decisión citando una “fuente oficial” y aseguró que no hubo víctimas.

Según confirmó el portavoz del Ministerio de Defensa saudí, Turki al Maliki, en un comunicado difundido por la agencia oficial SPA, los restos de dos drones iraníes interceptados por las defensas antiaéreas cayeron en las inmediaciones de la instalación, provocando “un pequeño fuego” y daños menores.

El Ministerio de Energía saudí detalló en otro comunicado que algunas “unidades operativas” fueron clausuradas de forma preventiva y subrayó que el suministro de petróleo y derivados a los mercados locales no se vio afectado.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron humo brotando desde la refinería y personal saliendo de las instalaciones en aparente calma.

Entérese: Galón de gasolina superaría los US$3 en EE. UU. tras escalada en Medio Oriente

Los trabajadores evacúan el área alrededor de la refinería de petróleo Ras Tanura de Saudi Aramco mientras se eleva el humo luego de un reportado ataque con drones iraníes en Arabia Saudita.
Los trabajadores evacúan el área alrededor de la refinería de petróleo Ras Tanura de Saudi Aramco mientras se eleva el humo luego de un reportado ataque con drones iraníes en Arabia Saudita.

Ras Tanura y el Golfo Pérsico: infraestructura energética en la mira

La refinería de Ras Tanura, ubicada en la costa del Golfo Pérsico frente a territorio iraní y cerca de Dammam, es una de las mayores del mundo. Tiene capacidad para procesar más de medio millón de barriles diarios y funciona además como una de las principales terminales de exportación de crudo del planeta.

El ataque amplía el radio del conflicto. Irán y milicias respaldadas por Teherán dispararon misiles contra Israel y estados árabes el lunes.

De forma paralela, Israel y Estados Unidos atacaron objetivos dentro de Irán. En Kuwait, restos de drones interceptados cayeron sobre la refinería de Ahmadi, hiriendo a dos trabajadores, y aparentemente impactaron el recinto de la embajada estadounidense.

La ofensiva no se limitó a instalaciones terrestres. En el golfo de Omán, un barco no tripulado cargado con explosivos impactó contra el petrolero MKD VYOM, con bandera de las Islas Marshall.

Según informó Omán, el ataque causó la muerte de un marinero indio frente a Mascate. Autoridades omaníes confirmaron que el buque fue alcanzado y posteriormente se hundió.

Irán ha venido amenazando a embarcaciones que se acercan al Estrecho de Ormuz y se cree que ha lanzado múltiples ataques en esa zona estratégica.

Además: Precio del petróleo superaría los US$100 por escalada de ataques contra Irán

Temas recomendados

Energía
Hidrocarburos
Petróleo
Producción petrolera
Pozos petroleros
petrolera
Irán
Arabia Saudita
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida