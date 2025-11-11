¡Histórico! Asamblea extraordinaria de Ecopetrol aprueba la entrada de un trabajador a la junta directiva

En una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada este 11 de noviembre, Ecopetrol S.A. dio un paso histórico al aprobar la modificación de sus estatutos sociales, abriendo la puerta para que un trabajador de la compañía se integre a su Junta Directiva.
La decisión fue contundente, con un respaldo del 91% de los accionistas, encabezados por el Gobierno Nacional, accionista mayoritario de la petrolera estatal.
Por lo tanto, durante la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Ecopetrol se aprobó una reforma que cambiará la forma en que se eligen los miembros de su Junta Directiva.
Con esta reforma, la empresa más grande del país marca un precedente en materia de gobierno corporativo y participación laboral, reflejando un giro hacia modelos más democráticos y representativos en la toma de decisiones estratégicas, como lo expresó César Eduardo Loza, presidente del sindicato petrolero USO.
Además, durante el debate, por petición del sindicato petrolero, el Gobierno acogió reducir los requisitos para que un trabajador sea parte de la junta directiva de Ecopetrol.
