Inflación en Colombia se ubicó en 5,84% anual en mayo; restaurantes, salud y educación lideran las alzas

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) observó una variación anual de 5,84% en mayo frente al mismo mes de 2025, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El dato es el más alto desde septiembre de 2024, cuando se ubicó en 5,81%. Las divisiones que impulsaron el indicador fueron restaurantes y hoteles (9,62%), salud (8,35%), educación (7,58%), bebidas alcohólicas y tabaco (6,78%), muebles, artículos para el hogar (6,16%), bienes y servicios diversos (6,05%) y por último, alimentos y bebidas no alcohólicas (6,04%). Entretanto, las divisiones de transporte (5,67%), información y comunicación (5,30%), alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,50%), recreación y cultura (3,84%) y por último, prendas de vestir y calzado (2,70%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. Por ciudades, las mayores variaciones se observaron en Pereira (6,69%), Bucaramanga (6,68%) y Medellín (6,64%). Los niveles más bajos se apreciaron en Riohacha (3,28%), Santa Marta (4,29%) y Valledupar (4,49%). En el mes de mayo de 2026, el IPC tuvo una variación de 0,47% en comparación con abril de 2026, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,47%): alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,86%), recreación y cultura (0,77%), transporte (0,61%), muebles, artículos para el hogar (0,53%) y por último, salud (0,52%). Por debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado (0,42%), restaurantes y hoteles (0,38%), bebidas alcohólicas y tabaco (0,27%), información y comunicación (0,25%), Bienes y servicios diversos (0,22%), educación (0,00%) y por último, alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,02%).