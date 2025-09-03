Los aranceles de EE. UU. han generado la mayor perturbación del comercio mundial en 80 años: OMC

El comercio mundial vive una sacudida histórica marcada por políticas arancelarias y tensiones comerciales entre distintas potencias. La directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, alertó que la proporción de transacciones que se realizan bajo las reglas del organismo cayó al 72% y podría seguir bajando, en lo que calificó como la mayor disrupción del sistema comercial internacional en los últimos 80 años.
“Estamos presenciando la transformación más profunda y sin precedentes de las normas del comercio global en los últimos 80 años”, afirmó Okonjo-Iweala en una entrevista con Reuters.
Y reconoció que “no es sorprendente que algunos cuestionen el sistema de comercio mundial y su previsibilidad”, aunque también destacó que aún se ven señales de resistencia.
