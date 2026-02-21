“La constituyente está más que justificada ante este bloqueo institucional”: MinTrabajo

Como un “bloqueo institucional” calificó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, el freno al aumento de 23,7% del salario mínimo y el aplazamiento del debate de la reforma pensional, dos de sus principales apuestas sociales que hoy enfrentan decisiones clave en los tribunales.
En medio de ese pulso jurídico, y en cumplimiento de lo ordenado en el auto emitido por el Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro expidió el pasado jueves 19 de febrero el decreto transitorio que mantiene el incremento del 23,7%.