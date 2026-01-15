Gobernación de Antioquia desconocerá decreto de emergencia económica de Petro por considerarlo inconstitucional

El pulso entre el Gobierno Nacional y las regiones escaló. Esta vez, la Gobernación de Antioquia anunció que no acogerá las medidas tributarias incluidas en el decreto de emergencia económica expedido por el Ministerio de Hacienda, al considerar que son inconstitucionales y vulneran la autonomía fiscal de los departamentos, según conoció EL COLOMBIANO.
“Vamos a inaplicar el decreto en el componente tributario de la emergencia económica por considerarlo inconstitucional”, afirmó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, al advertir que el mayor golpe lo recibe la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), una de las principales fuentes de ingresos del departamento.
