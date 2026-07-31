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Antioquia busca 40 empresas para entrar a las industrias aeronáutica y astillera: así será el programa “Del Puerto al Aeropuerto”

Antioquia lanzó “Del Puerto al Aeropuerto”, un programa que seleccionará 40 empresas para convertirlas en proveedoras de las industrias aeronáutica y astillera.

  • El programa busca que las empresas participantes mejoren aspectos como el posicionamiento estratégico, la innovación, la sofisticación de productos, la productividad y la calidad. FOTO: Cortesía.
    El programa busca que las empresas participantes mejoren aspectos como el posicionamiento estratégico, la innovación, la sofisticación de productos, la productividad y la calidad. FOTO: Cortesía.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Gobernación de Antioquia puso en marcha “Del Puerto al Aeropuerto”, un programa con el que busca preparar a empresas del departamento para convertirse en proveedoras de las industrias aeronáutica y astillera, dos de los sectores con mayor crecimiento, sofisticación y generación de valor agregado en el mundo.

La iniciativa contará con una inversión de $1.769 millones y permitirá que 40 empresas antioqueñas reciban asistencia técnica especializada para fortalecer sus capacidades y acceder a nuevos mercados nacionales e internacionales.

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Una apuesta para fortalecer la industria antioqueña

El programa busca que las empresas participantes mejoren aspectos como el posicionamiento estratégico, la innovación, la sofisticación de productos, la productividad y la calidad, con el propósito de cumplir los estándares exigidos por las cadenas de suministro de las industrias aeronáutica y naval.

El objetivo es facilitar la inserción de las compañías en cadenas de valor de alto impacto económico, donde los requisitos técnicos y de competitividad son cada vez más exigentes.

La iniciativa es liderada por la Gobernación de Antioquia y articulada por la Cámara de Comercio Aburrá Sur, en alianza con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, la Cámara de Comercio de Urabá, además de Comfama y Comfenalco Antioquia.

Según los organizadores, esta articulación permitirá transferir capacidades y conocimiento a empresas ubicadas en distintas subregiones del departamento.

La inversión total asciende a $1.769 millones, distribuidos así: Gobernación de Antioquia con $720 millones; Cámaras de comercio con $500 millones; Comfama y Comfenalco Antioquia con $549 millones.

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¿Qué empresas podrán participar?

La convocatoria será abierta para organizaciones con potencial de integrarse a las cadenas productivas de los sectores aeronáutico y astillero.

Podrán postularse empresas pertenecientes a actividades como metalmecánica, metalurgia, madera, eléctrica y electrónica, automatización, plásticos, recubrimientos, logística, mantenimiento industrial, ingeniería y servicios especializados.

También podrán participar otras organizaciones cuyas capacidades respondan a las necesidades de estas industrias.

Uno de los principales diferenciales del programa será su metodología de acompañamiento. La asistencia técnica se diseñará a partir de las necesidades reales de las industrias aeronáutica y astillera, permitiendo que las empresas conozcan de primera mano las exigencias de compradores nacionales e internacionales.

Para ello, el programa contará con la participación de dos referentes internacionales, quienes compartirán tendencias, oportunidades de negocio y los estándares que actualmente demandan estos mercados.

Para resolver inquietudes o solicitar información adicional sobre la convocatoria, la organización habilitó el correo electrónico profesional4.ppa@ccas.org.co.

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