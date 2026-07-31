Antioquia busca 40 empresas para entrar a las industrias aeronáutica y astillera: así será el programa “Del Puerto al Aeropuerto”

La Gobernación de Antioquia puso en marcha “Del Puerto al Aeropuerto”, un programa con el que busca preparar a empresas del departamento para convertirse en proveedoras de las industrias aeronáutica y astillera, dos de los sectores con mayor crecimiento, sofisticación y generación de valor agregado en el mundo.
La iniciativa contará con una inversión de $1.769 millones y permitirá que 40 empresas antioqueñas reciban asistencia técnica especializada para fortalecer sus capacidades y acceder a nuevos mercados nacionales e internacionales.
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