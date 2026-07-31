Momias revelan la cepa de viruela que introdujeron colonizadores europeos en América

La viruela fue una de las enfermedades más mortíferas que se introdujeron en América durante la colonización europea. Se estima que la rápida propagación de la enfermedad por América del Norte, Central y del Sur provocó la muerte de millones de personas, especialmente entre las poblaciones indígenas que carecían de inmunidad previa. Pero se conoce poco sobre qué cepas del virus de la viruela fueron las responsables. Ahora, un nuevo estudio que se publica en la revista Science despeja esta incógnita gracias a la recuperación del ADN antiguo de dos momias procedentes del norte de Chile.

“Es la primera evidencia molecular directa de que la viruela se introdujo en América a través de la colonización europea”, asegura a SINC Shigeki Nakagome, investigador del Trinity College de Dublín (Irlanda) y uno de los líderes del trabajo.

Infectados por el mismo brote

En la investigación, un equipo de la Universidad de Chile tomó muestras de dos individuos de una comunidad local enterrados en el norte de Chile entre finales del siglo XV y principios del XVII, es decir, durante la época inca y en los inicios de la colonización. Luego, el equipo del Trinity College analizó esos datos, identificó patógenos antiguos y reconstruyó los genomas de la viruela que se encontraron en las momias. Después, realizaron análisis evolutivos para situar estos virus en el contexto más amplio de la evolución de la viruela. Los resultados mostraron que los genomas virales encontrados en ambas momias eran casi idénticos, lo que indica que los individuos probablemente se infectaron durante el mismo brote o por la misma cepa. Así, este hallazgo constituye una evidencia molecular directa de una cepa de viruela que circulaba en América del Sur en la época colonial. Según los autores, este linaje extinto, al que han llamado CAM9, es el genoma de viruela más antiguo conocido de América. Le puede interesar: ¿Por qué ahora tantas personas llegan a los 100 años? Grupo colombiano investiga el asunto

Cambios genéticos del virus de la viruela

Al comparar los genomas de viruela chilenos con virus de la viruela antiguos y modernos, los autores descubrieron que este linaje ocupa una posición evolutiva entre las cepas europeas de la Alta Edad Media y las que más tarde dieron lugar a la viruela moderna. Esta es la prueba molecular de que la viruela llegó a América a través de la colonización europea. Lea también: Por los caminos de Oriente pasaron la Colonización, la Independencia y el desarrollo de Antioquia Los investigadores también descubrieron que el virus experimentó un largo periodo de cambios genéticos hasta el siglo XVI, pero que su evolución se ralentizó notablemente durante el apogeo de la expansión colonial y las grandes epidemias de viruela de los siglos XVII y XVIII. “Esto sugiere que el virus pudo haber alcanzado un óptimo evolutivo, lo que le permitió propagarse con éxito sin necesidad de una mayor adaptación —posiblemente favorecido por la falta de inmunidad de las poblaciones indígenas recién expuestas—“, dice Lara Cassidy, de la Facultad de Genética y Microbiología del Trinity College de Dublín y otra de las autoras del trabajo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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