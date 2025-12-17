Colombia le cierra el cerco a la minería ilegal: ANM habilita a MinTrace como primer operador de trazabilidad minera

Colombia dio un paso clave hacia el fortalecimiento del control y la formalización del sector minero. La Agencia Nacional de Minería (ANM) habilitó oficialmente a MinTrace como Operador Tecnológico de Trazabilidad de Minerales, convirtiéndola en la primera plataforma autorizada para operar este sistema a nivel nacional.
La habilitación marca el inicio del Sistema de Trazabilidad de Minerales (STM), una estrategia liderada por la ANM que busca mejorar la transparencia, cerrar el paso a la comercialización irregular y elevar la calidad de la información disponible sobre la cadena minera del país.
