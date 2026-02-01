Bad Bunny ganó Grammy a Mejor álbum de música urbana y arremetió en su discurso contra la policía migratoria de EE. UU.

Bad Bunny volvió a hacer historia en los Grammy. El artista puertorriqueño se quedó con el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, durante la 68ª edición de los premios de la Academia de la Grabación, celebrada este domingo en Los Ángeles.
El reguetonero puertorriqueño aprovechó el escenario para enviar un contundente mensaje en defensa de la comunidad latina en Estados Unidos.
Al recibir el galardón, el ‘conejo malo’ inició su discurso con una frase que marcó el tono de su intervención: “ICE fuera”, en clara alusión a la agencia de control migratorio estadounidense. De inmediato, el auditorio reaccionó con un fuerte aplauso, respaldando el pronunciamiento del artista contra lo que calificó como un trato inhumano hacia los migrantes.
Le puede interesar: Así están las apuestas para que Bad Bunny haga historia en los Grammys y en el Super Bowl de EE.UU.