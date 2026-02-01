Bad Bunny ganó Grammy a Mejor álbum de música urbana y arremetió en su discurso contra la policía migratoria de EE. UU.

Bad Bunny volvió a hacer historia en los Grammy. El artista puertorriqueño se quedó con el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, durante la 68ª edición de los premios de la Academia de la Grabación, celebrada este domingo en Los Ángeles. El reguetonero puertorriqueño aprovechó el escenario para enviar un contundente mensaje en defensa de la comunidad latina en Estados Unidos. Al recibir el galardón, el ‘conejo malo’ inició su discurso con una frase que marcó el tono de su intervención: “ICE fuera”, en clara alusión a la agencia de control migratorio estadounidense. De inmediato, el auditorio reaccionó con un fuerte aplauso, respaldando el pronunciamiento del artista contra lo que calificó como un trato inhumano hacia los migrantes. Le puede interesar: Así están las apuestas para que Bad Bunny haga historia en los Grammys y en el Super Bowl de EE.UU.

En uno de sus discursos más directos en un evento internacional, Bad Bunny defendió el aporte de los latinos a la sociedad estadounidense. “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”, afirmó, en referencia a las políticas y discursos antinmigratorios que han tomado fuerza en el país. El artista logró imponerse a trabajos de J Balvin, Feid, Trueno, Nicki Nicole y Yandel, todos nominados en la misma categoría. Su mensaje llega en un contexto de creciente tensión política en Estados Unidos frente a la migración, lo que le dio aún mayor peso a sus palabras. Y es que la buena racha de Benito Antonio Martínez Ocasio, el “conejo malo” responsable de llevar el reguetón a una escala verdaderamente global, parece no tener freno. Lea más: ¿Debimos tirar más fotos en sus conciertos?: Bad Bunny habló de su retiro en un programa estadounidense

Benito vuelve a arrasar en los Grammy

Bad Bunny no solo domina las listas de reproducción y los escenarios más grandes del mundo, sino que también ha logrado romper barreras históricas dentro de la industria musical anglosajona. En 2022, el artista puertorriqueño marcó un hito cuando Un verano sin ti se convirtió en el primer álbum completamente en español nominado a Álbum del Año por la Academia de la Grabación. Ahora, vuelve a llegar con fuerza a las grandes ligas de los Grammy gracias a DeBÍ TiRAR MáS FOToS, un trabajo ampliamente celebrado por la crítica y el público, del que se desprende el sencillo DtMF, una canción de tono nostálgico que ha conectado con millones de oyentes. Fue precisamente con este disco que Bad Bunny subió al escenario para recibir, por primera vez en la noche, el gramófono a Mejor Álbum de Música Urbana, consolidando un nuevo capítulo en su carrera. Más temprano, además, ya había sido reconocido con otra estatuilla a Mejor Interpretación de Música Global, confirmando su dominio en distintos frentes. Conozca también: Casi 30 millones en una noche: Karol G habría pagado la cuenta de todos los que estaban en su restaurante de Medellín En su discurso, el artista también hizo un llamado a no dejarse contaminar por el odio. “El odio se vuelve más fuerte con más odio. La única cosa más poderosa que el odio es el amor. Así que por favor, necesitamos ser diferentes”, dijo, antes de cerrar con una frase que resumió el espíritu de su mensaje: “Si peleamos, tenemos que hacerlo con amor. No los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia”.

Ratifica su favoritismo