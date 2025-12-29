Cuánto le costará a una empresa cada trabajador con el alza del salario mínimo para 2026 en Colombia

La discusión sobre el salario mínimo que regirá en 2026 estuvo sin acuerdos durante el mes diciembre, en medio de una negociación llena de tensiones en la mesa tripartita de concertación. Por eso, este lunes 29 de diciembre, vísperas a la celebración de Fin de año, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que fijó la subida del salario mínimo en 23,78% para el próximo año. Empresarios y sindicatos defendieron cifras distintas, los primeros con un alza de 7,21%; y los segundos, con un aumento del 16%. Como no hubo acuerdo, el Gobierno lo decretó. El mínimo que rigió para 2023 fue el último en el que las partes llegaron a un acuerdo. Para ese momento, primer diciembre del gabinete Petro, el aumento fue de 16%, lo cual fijó el mínimo, sin auxilio de transporte, en $1.116.000. Puede leer: Salario mínimo 2026: qué bienes y servicios subirán y cuáles se ajustarán con la inflación Por eso, el país vuelve a preguntarse: ¿cuánto cuesta realmente un trabajador que gana el mínimo? Cada punto porcentual adicional no solo impacta el ingreso del trabajador, sino que se multiplica en los costos laborales que asumen las empresas.

Salario mínimo y costos ocultos para las empresas

Contratar un trabajador no se limita al salario que llega al bolsillo. Para las empresas, el costo real incluye una serie de pagos adicionales que muchas veces pasan desapercibidos para el empleado. Entre esos rubros están los aportes a salud, pensión, riesgos laborales y cajas de compensación, además de las prestaciones sociales: prima, cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones. Por eso, cuando sube el salario mínimo, todos estos valores también aumentan de forma automática. Entérese: Empresarios insisten en aumento del salario mínimo de 7,21% y advierten de riesgos inflacionarios

Con aumento del 23% del mínimo, así es la cuenta completa

Con el decreto de un aumento del 22,7%, el salario mínimo queda en $1.750.905, frente a los $1,42 millones actuales. A ese valor se suma el auxilio de transporte, que en este mismo escenario de alza asciende a $249.095. Esto da una suma de $2 millones. Pero ahí no termina la cuenta. Para la empresa, ese trabajador implicaría además: -Primas: $166.600 -Cesantías: $166.600 -Intereses sobre cesantías: $20.000 -Vacaciones: $73.013 Al sumar salario, auxilio y prestaciones, el costo total mensual para la empresa supera los $2.864.330 por trabajador que devengue el mínimo.

También, el empleador por salud aportará $148.827; en pensión, $210.109; en caja de compensación, $70.036; y en ARL (riesgo 1) $9.140. Para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, este efecto multiplicador pesa tanto como el debate sobre el poder adquisitivo de los trabajadores. Es notable que, mientras el trabajador recibe un ingreso bruto de $2 millones, la empresa debe disponer de $2.864.330 por cada puesto de trabajo generado. Esta diferencia de más de $864.000 corresponde a las garantías de seguridad social y ahorros obligatorios que, aunque benefician al empleado, representan un incremento significativo en los costos fijos de las organizaciones. En este escenario, la sostenibilidad de las pymes y la lucha contra la informalidad laboral se perfilan como los grandes desafíos para el 2026. Sobre este punto, la firma Quintero y Quintero Asesores aclara que no existen diferencias en el cálculo de las prestaciones sociales entre trabajadores con contrato laboral a término fijo o a término indefinido. “Las personas vinculadas con un contrato de prestación de servicios independientes no tienen derecho a prestaciones sociales, pues estas aplican únicamente a quienes cuentan con un contrato laboral formal”.

¿Quiénes ganan un salario mínimo en Colombia?

En plena discusión del aumento del salario mínimo para 2026, el Dane les presentó a empresarios y sindicatos en la mesa de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales el panorama salarial de los trabajadores colombainos. La diapositiva que mostró la directora del Dane, Piedad Urdinola, encendió todas las alarmas, ya que se desplomó el número de trabajadores que ganan un salario mínimo y, al mismo tiempo, creció el grupo de colombianos que gana menos de un mínimo, es decir, la franja más expuesta a la informalidad y la precariedad.

Reporte del Dane sobre quiénes gana un salario mínimo.