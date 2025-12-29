Cuánto le costará a una empresa cada trabajador con el alza del salario mínimo para 2026 en Colombia

La discusión sobre el salario mínimo que regirá en 2026 estuvo sin acuerdos durante el mes diciembre, en medio de una negociación llena de tensiones en la mesa tripartita de concertación.
Por eso, este lunes 29 de diciembre, vísperas a la celebración de Fin de año, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que fijó la subida del salario mínimo en 23,78% para el próximo año.
Empresarios y sindicatos defendieron cifras distintas, los primeros con un alza de 7,21%; y los segundos, con un aumento del 16%. Como no hubo acuerdo, el Gobierno lo decretó. El mínimo que rigió para 2023 fue el último en el que las partes llegaron a un acuerdo. Para ese momento, primer diciembre del gabinete Petro, el aumento fue de 16%, lo cual fijó el mínimo, sin auxilio de transporte, en $1.116.000.
Por eso, el país vuelve a preguntarse: ¿cuánto cuesta realmente un trabajador que gana el mínimo?
Cada punto porcentual adicional no solo impacta el ingreso del trabajador, sino que se multiplica en los costos laborales que asumen las empresas.