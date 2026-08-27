Superfinanciera ordena alivios para deudores afectados por el terremoto: así funcionarán

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ordenó a bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, fiduciarias y comisionistas adoptar medidas para atender a los damnificados por el terremoto. Entre las principales decisiones están la refinanciación de créditos sin cobrar intereses corrientes ni de mora durante el trámite, la protección temporal frente a reportes negativos en centrales de información y la agilización de reclamaciones de seguros y retiros de cesantías.
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Las medidas están contenidas en la Circular Externa 007 del 26 de agosto de 2026, expedida por la Superfinanciera como respuesta a la situación de desastre declarada por el Gobierno.