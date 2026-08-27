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Hannah Escobar, quien enfrentó el “chu, chu, chu” de Petro, tuvo que salir del MinSalud por su postura pro aborto

La activista del sector salud, Hanna Escobar, renuncia a la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud, apenas días después de haber asumido el cargo. ¿Qué hay detrás?

  • Hannah Escobar es una reconocida activista y experta en temas de salud, quien fue candidata al Congreso en las pasadas elecciones. Foto: EL COLOMBIANO
    Hannah Escobar es una reconocida activista y experta en temas de salud, quien fue candidata al Congreso en las pasadas elecciones. Foto: EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 3 horas
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Hannah Escobar, quien permaneció durante menos de una semana al frente de la Dirección de Medicamentos y Tecnología del Ministerio de Salud, renunció a su cargo en medio de la polémica desatada por las críticas de sectores afines al presidente Abelardo De la Espriella a su nombramiento; algunos usuarios replicaron fotografías de ella apoyando el aborto, pero son falsas.

Sin embargo, hay un tuit de su cuenta en donde dice: “Ya que parece haber tanto interés en tener debates serios e informados, les recuerdo que existe un protocolo clínico para la IVE de consulta pública. Les comparto el liunk, de esa forma pueden tener discusiones contructivas”. Fue publicado en diciembre de 2025.

Según confirmó EL COLOMBIANO por fuentes cercanas a Escobar, le pidieron la renuncia sin mayor explicación.

Más allá de su sólida trayectoria profesional como química farmacéutica, Escobar se destacó por enfrentar las decisiones de Gustavo Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo contra los pacientes, una batalla que le costó la persecución de ese Gobierno. Por eso, su experticia fue considerada en esta nueva administración.

Según contó el periodista y columnista de este diario, Melquisdec Torres, “le hicieron un enorme daño pues renunció la semana pasada a la subsecretaría de Salud de Antioquia, en donde tenía incluso mejor salario”. Esta información fue confirmada a este medio por fuentes cercanas a Escobar.

Al periodista Torres también le dijeron: “Ella no buscó este cargo, se lo ofrecieron desde el gobierno nacional y le pidieron que renunciara muy rápido en Antioquia para posesionarla de inmediato”.

EL COLOMBIANO le consultó a la ministra de Salud, Ana María Vesga, por esta información, pero aún no hemos obtenido respuesta.

En contexto: Ana María Vesga, el “chicharrón” que deberá resolver como ministra de Salud en el nuevo gobierno

¿Quién es Hannah Escobar?

Hannah Escobar Correa es química farmacéutica y magíster en Políticas Públicas, con una trayectoria de más de 15 años en los sectores farmacéutico y de salud, tanto en entidades públicas como en empresas privadas, instituciones hospitalarias y organismos internacionales.

Su experiencia combina el manejo técnico de medicamentos y servicios farmacéuticos con asuntos de gestión sanitaria, contratación y política pública.

No se pierda: “Alguien tiene que alzar la voz; quedarse callado no es ético”: Hannah Escobar

En 2019, el repositorio académico de la Universidad de Antioquia registró su trabajo de grado de la Maestría en Políticas Públicas, elaborado junto con Jaime Alberto Carvajal Molina, titulado “Análisis del diseño y ejecución de la política de regulación de precios de medicamentos en Colombia, 2006-2017”.

La investigación se concentró en la política de regulación de precios de medicamentos en el país, un asunto directamente relacionado con las políticas de acceso, regulación y tecnologías en salud.

Su experiencia laboral incluye cargos en entidades públicas y privadas. Entre marzo y agosto de 2026 se desempeñó como subsecretaria en la Gobernación de Antioquia, vinculada a la Secretaría de Salud e Inclusión Social.

Antes de llegar a ese cargo, trabajó durante más de tres años como gerente de proyectos de Edelman Colombia S.A.S., entre abril de 2022 y noviembre de 2025.

Su recorrido profesional también registra una etapa como química farmacéutica de Promedan S.A., entre septiembre de 2017 y febrero de 2022, y previamente como directora técnica de Medicamentos Especializados, entre octubre de 2016 y febrero de 2017.

Estos cargos estuvieron vinculados directamente con su formación y experiencia en el sector farmacéutico. En el sector público, Escobar tuvo varios vínculos con el Ministerio de Salud.

En 2015 aparece registrada como contratista de esa entidad en dos periodos: entre abril y noviembre y, posteriormente, entre diciembre de 2014 y marzo de 2015.

Lea: Hannah Escobar, la activista del sistema de salud que aspirará a la Cámara por Antioquia

También trabajó como contratista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre mayo y septiembre de 2014.

Su hoja de vida registra, además, experiencia en el Ministerio de Defensa, donde estuvo vinculada al apoyo a la supervisión de contratos entre febrero y diciembre de 2016.

Antes de esa etapa había ocupado cargos relacionados directamente con la gestión farmacéutica: fue gestora farmacoterapéutica de EPS Famisanar entre marzo de 2011 y junio de 2014, y trabajó como química farmacéutica en el Hospital Universitario Clínica San Rafael, entre enero y febrero de 2011, y en la Clínica de Marly, entre mayo y diciembre de 2010.

Su trayectoria profesional comenzó, de acuerdo con los registros de su hoja de vida pública, con diferentes contratos y actividades para el Consorcio BDO. Allí aparece vinculada en tres periodos entre diciembre de 2007 y enero de 2010.

Posteriormente también tuvo un contrato con la Clínica San Fernando de Kennedy entre febrero y abril de 2010.

A este recorrido profesional se suma su participación política reciente. Escobar fue candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia en las elecciones legislativas de 2026.

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Ese antecedente forma parte de su trayectoria pública, aunque los cargos que ha desempeñado en el sector salud corresponden a responsabilidades de carácter técnico, administrativo y de gestión.

Su llegada al Ministerio de Salud representó, en ese contexto, el salto desde una responsabilidad territorial en Antioquia hacia una posición del nivel nacional vinculada directamente con medicamentos y tecnologías sanitarias.

Pregunta y respuesta

¿Quién es Hannah Escobar?
Hannah Escobar es una química farmacéutica con experiencia en el sector salud que había ocupado la Subsecretaría de Salud de Antioquia antes de asumir la Dirección de Medicamentos y Tecnología del Ministerio de Salud.
¿Por qué renunció Hannah Escobar al Ministerio de Salud?
Escobar dejó el cargo después de permanecer menos de una semana. Según fuentes citadas por EL COLOMBIANO, le solicitaron la renuncia sin darle mayores explicaciones, en medio de la controversia generada por su nombramiento.
¿Qué generó la polémica alrededor de su nombramiento?
Sectores afines al presidente Abelardo De la Espriella cuestionaron su designación y en redes sociales circularon fotografías de Escobar en las que expresaba apoyo al aborto, lo que habría contribuido a la controversia.
¿Qué trayectoria tenía Escobar antes de llegar al Gobierno nacional?
Antes de asumir el cargo nacional, Escobar se desempeñaba como subsecretaria de Salud de Antioquia, puesto al que, según las fuentes citadas, había renunciado recientemente para aceptar la propuesta del Gobierno nacional. También se había caracterizado por cuestionar decisiones adoptadas durante el gobierno de Gustavo Petro en materia de salud y medicamentos.

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