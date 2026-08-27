Hannah Escobar, quien enfrentó el “chu, chu, chu” de Petro, tuvo que salir del MinSalud por su postura pro aborto

Hannah Escobar, quien permaneció durante menos de una semana al frente de la Dirección de Medicamentos y Tecnología del Ministerio de Salud, renunció a su cargo en medio de la polémica desatada por las críticas de sectores afines al presidente Abelardo De la Espriella a su nombramiento; algunos usuarios replicaron fotografías de ella apoyando el aborto, pero son falsas.
Sin embargo, hay un tuit de su cuenta en donde dice: “Ya que parece haber tanto interés en tener debates serios e informados, les recuerdo que existe un protocolo clínico para la IVE de consulta pública. Les comparto el liunk, de esa forma pueden tener discusiones contructivas”. Fue publicado en diciembre de 2025.
Según confirmó EL COLOMBIANO por fuentes cercanas a Escobar, le pidieron la renuncia sin mayor explicación.
Más allá de su sólida trayectoria profesional como química farmacéutica, Escobar se destacó por enfrentar las decisiones de Gustavo Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo contra los pacientes, una batalla que le costó la persecución de ese Gobierno. Por eso, su experticia fue considerada en esta nueva administración.