Alerta del INVIMA por gotas para los ojos sin registro sanitario en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) lanzó una alerta sanitaria en Colombia por la comercialización de REBRIGHT, un producto promocionado como gotas oftálmicas para aliviar el enrojecimiento ocular y tratar enfermedades como glaucoma, cataratas, presbicia e hipertensión ocular, pese a no contar con registro sanitario ni autorización para su venta en el país. Conozca: ¿Lo usa? Pilas con este suplemento para dormir: según el Invima, es fraudulento Según la autoridad, el producto fue clasificado como fraudulento, ya que no ha sido evaluado en términos de calidad, seguridad ni eficacia. Aunque se presenta como una solución estéril y de uso terapéutico, su utilización podría representar un riesgo directo para la salud visual de los consumidores.

“El uso de productos oftálmicos sin registro sanitario puede generar consecuencias graves, desde el agravamiento de enfermedades oculares hasta infecciones que comprometan de manera permanente la visión. La salud no puede ponerse en riesgo por productos que no han sido evaluados”, afirmó William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del INVIMA. La entidad explicó que, al desconocerse la composición real del producto y sus condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, no existe garantía sobre su seguridad. Entre los posibles efectos adversos se encuentran infecciones oculares severas, complicaciones de patologías preexistentes e incluso pérdida definitiva de la visión. Siga leyendo: Cepillos de dientes convencionales y de uso diario ya no requieren registro del Invima Saza recordó que ningún medicamento o producto con fines terapéuticos puede comercializarse legalmente sin registro sanitario vigente, documento que certifica que cumple con los estándares de calidad exigidos para proteger a los pacientes.

Venta por redes sociales

El INVIMA alertó además que este tipo de productos suele promocionarse a través de redes sociales, plataformas digitales y cadenas de mensajería con mensajes que prometen resultados rápidos o “milagrosos”, lo que puede inducir a error a los consumidores y fomentar la automedicación. Ante esta situación, la autoridad sanitaria recomendó no adquirir ni usar REBRIGHT, verificar siempre el número de registro sanitario antes de comprar medicamentos o gotas oftálmicas y reportar cualquier punto de venta ilegal o reacción adversa. Lea aquí: ¡Mucho cuidado! En Antioquia y Chocó están vendiendo leche en polvo falsificada Finalmente, el INVIMA pidió a las secretarías de salud territoriales, farmacias e instituciones prestadoras de servicios reforzar las acciones de inspección, vigilancia y control para evitar la circulación de este producto y prevenir riesgos a la salud pública.

Antecedente internacional: la FDA advirtió por gotas REBRIGHT y productos falsificados

La alerta en Colombia se suma a advertencias emitidas previamente por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que a comienzos de 2024 pidió a los consumidores no comprar ni usar las gotas oftálmicas South Moon, Rebright y FivFivGo por el riesgo potencial de infecciones oculares. Según la agencia, estos productos imitaban la presentación de marcas reconocidas de venta libre para el enrojecimiento ocular, lo que podía confundir a los usuarios. En pruebas de laboratorio, la FDA encontró que algunas muestras estaban contaminadas con bacterias del complejo Burkholderia cepacia, asociadas a infecciones resistentes a antibióticos, y además detectó que carecían del ingrediente activo que sí contienen los medicamentos originales.

Así luce el empaque original de las gotas REBRIGHT. FOTO: FDA.