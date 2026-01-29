x

Colombia se encamina a la mayor deuda pública de su historia: aumentó casi $400 billones en los últimos tres años

Si se compara con agosto de 2022, cuando comenzó el actual gobierno, la deuda pública ha registrado un incremento cercano al 48%, pasando de aproximadamente $804 billones a $1.192 billones al cierre de diciembre de 2025. Analistas advierten riesgos.

    El endeudamiento público se encuentra en un nivel sin precedentes. Del total reportado en 2025, alrededor de $838 billones corresponden a deuda interna, mientras que las obligaciones externas superan los $354 billones. Foto: presidencia y colprensa
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 4 horas
El aumento del endeudamiento público se ha convertido en uno de los principales retos fiscales de Colombia y dejó de ser un asunto estrictamente técnico para convertirse en una discusión de fondo. Con la regla fiscal en pausa, tasas de interés aún elevadas, colocaciones en niveles históricamente altos y recientes rebajas en la calificación crediticia, la deuda empieza a perfilarse como una carga estructural cada vez más difícil de administrar.

Puede leer: Gobierno Petro genera la mayor emisión de deuda externa y triplica el promedio histórico de los últimos 20 años

Deuda del Gobierno alcanza $1.192 billones y roza máximos históricos

En ese contexto, las cifras oficiales confirman la magnitud del problema. De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, divulgados a través de Investors Relations Colombia (IRC), la deuda bruta del Gobierno alcanzó los $1.192 billones al cierre de diciembre de 2025. Este monto equivale al 64,7% del PIB proyectado, la cifra más alta registrada en pesos desde que existe la serie, en 2001, y la segunda más elevada como proporción del PIB, solo superada por el pico observado durante la pandemia (65%).

La aceleración del endeudamiento resulta aún más evidente al comparar con el inicio del actual gobierno. Desde agosto de 2022, el saldo de la deuda se ha incrementado cerca de 48%, al pasar de unos $804 billones a los niveles actuales, lo que representa un aumento cercano a $388 billones en tres años.

Entérese: En tres años, gobierno Petro gastó $87 billones más en funcionamiento que todo el mandato de Duque

En términos prácticos, el endeudamiento público se encuentra en un nivel sin precedentes. Del total reportado en 2025, alrededor de $838 billones corresponden a deuda interna, mientras que las obligaciones externas superan los $354 billones, reflejando una presión creciente tanto en el mercado local como en el internacional.

Expertos advierten por explosión de deuda y bajo crecimiento

Las alertas desde el ámbito académico y técnico no se han hecho esperar. “Es difícil entender que entre agosto de 2022 y hoy el PIB haya crecido cerca de $190 billones, mientras que la deuda lo hizo al doble, cerca de $400 billones. Ahí hay un serio problema de explosión de deuda y una dinámica de crecimiento mediocre”, señaló el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo.

Lea también: Colombia emitirá hasta $152 billones en TES para 2026 mientras se dispara el costo de la deuda

Una lectura similar plantea Diego Montañez-Herrera, magíster en Economía de Eafit e investigador económico, quien advirtió que Colombia volvió a niveles de endeudamiento propios de la pandemia, pero no por choques externos extraordinarios, sino por más deuda interna

Qué implica la deuda para el bolsillo de los colombianos

Para Montañez-Herrera, las consecuencias son directas para hogares y empresas: tasas de interés altas por más tiempo, crédito más costoso y menor espacio fiscal para atender nuevas necesidades sociales y económicas. La deuda, coinciden, no es un concepto abstracto: se siente en el bolsillo.

Más noticias: Gobierno Petro cuadró caja con cambios en retefuente: así recaudó más de $100 billones en 2025

En la misma línea, Restrepo insistió en la necesidad de reducir el déficit fiscal mediante una mayor austeridad en el gasto público. El exministro cuestionó el aumento reciente de la nómina estatal y planteó que el crecimiento económico debe venir del sector privado, y no de una expansión de la burocracia, que —según señaló— no genera mayores ingresos tributarios y explica, en parte, el incumplimiento de las metas de recaudo.

