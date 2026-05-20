Panini pondrá 1,5 millones de álbumes en Colombia para el Mundial 2026, según su CEO

Abrir un sobre, buscar la lámina que falta y pegarla en el álbum. Ese ritual, que ya vive en más de 20 millones de hogares colombianos, mueve un negocio de $300.000 millones al año en el país. Y este 2026, con el Mundial a la vuelta de la esquina, Panini espera su mejor temporada en mucho tiempo.
Elie Milhem, CEO de Panini en Colombia, lo describe con una imagen que cualquiera entiende, en entrevista con La República: “Es como cuando usted va a un restaurante en medio día, es el bolololó y después se acaba; para nosotros es así, es una curva”. La curva, esta vez, apunta hacia arriba.