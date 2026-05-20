Crisis alimentaria mundial: FAO advierte que cierre de Ormuz dispararía precios de los alimentos

El cierre del estrecho de Ormuz no representa una interrupción temporal del transporte marítimo, sino el inicio de una crisis agroalimentaria sistémica que podría desencadenar fuertes subidas de los precios de los alimentos en un plazo de seis a doce meses, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
“El impacto ya es visible”, afirma la institución, cuyo Índice de Precios de los Alimentos, que registra las variaciones mensuales de los precios internacionales de una cesta de productos alimenticios comercializados a nivel mundial, aumentó por tercer mes consecutivo en abril, debido a los elevados costes de la energía y las interrupciones relacionadas con el conflicto en Oriente Próximo.