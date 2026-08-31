Cambia la factura de luz: desde el 1 de septiembre arranca el ahorro de energía por El Niño

La llegada del fenómeno de El Niño encendió las alertas sobre el abastecimiento de energía eléctrica en Colombia. Ante el riesgo de una reducción de los aportes hídricos a los embalses, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) pondrá en marcha desde este martes 1 de septiembre de 2026 un programa transitorio para incentivar el ahorro entre hogares y pequeños comercios.
La estrategia tendrá una duración inicial de seis meses y combinará dos mecanismos, un cobro adicional para quienes consuman significativamente por encima de su meta individual y un beneficio económico para los usuarios que reduzcan su consumo en más de 10%.
La medida quedó establecida mediante la Resolución CREG 101 120 de 2026 y comenzará oficialmente este 1 de septiembre, luego de la modificación introducida por la Resolución CREG 101 126 de 2026.
La CREG aclaró que el programa no representa un aumento de la tarifa de energía. Se trata de un mecanismo temporal que busca modificar los patrones de consumo durante un periodo de riesgo para el sistema eléctrico.
Siga leyendo: Diez preguntas para entender el fenómeno de El Niño