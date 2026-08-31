Cambia la factura de luz: desde el 1 de septiembre arranca el ahorro de energía por El Niño

La llegada del fenómeno de El Niño encendió las alertas sobre el abastecimiento de energía eléctrica en Colombia. Ante el riesgo de una reducción de los aportes hídricos a los embalses, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) pondrá en marcha desde este martes 1 de septiembre de 2026 un programa transitorio para incentivar el ahorro entre hogares y pequeños comercios. La estrategia tendrá una duración inicial de seis meses y combinará dos mecanismos, un cobro adicional para quienes consuman significativamente por encima de su meta individual y un beneficio económico para los usuarios que reduzcan su consumo en más de 10%. La medida quedó establecida mediante la Resolución CREG 101 120 de 2026 y comenzará oficialmente este 1 de septiembre, luego de la modificación introducida por la Resolución CREG 101 126 de 2026. La CREG aclaró que el programa no representa un aumento de la tarifa de energía. Se trata de un mecanismo temporal que busca modificar los patrones de consumo durante un periodo de riesgo para el sistema eléctrico. Siga leyendo: Diez preguntas para entender el fenómeno de El Niño

¿Por qué la CREG activa el programa de ahorro de energía?

La principal preocupación está relacionada con la evolución del fenómeno de El Niño y su posible impacto sobre la generación hidroeléctrica, que tiene un peso determinante dentro de la matriz energética colombiana. Adriana María Jiménez, directora ejecutiva de la CREG, explicó que los pronósticos internacionales contemplan una probabilidad de hasta 81% de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre de 2026. El escenario es especialmente relevante porque podría presentarse una disminución de los aportes hídricos a los embalses justo cuando el consumo de electricidad del país se encuentra en niveles históricamente altos. La lógica del programa es, por tanto, preventiva: reducir el consumo voluntariamente antes de que las condiciones climáticas puedan generar mayores presiones sobre el sistema eléctrico.

Así funcionará el cobro adicional en la factura

Cada usuario tendrá una meta individual de consumo, calculada a partir de su comportamiento histórico durante los últimos 12 meses. Sin embargo, superar esa meta no significa automáticamente pagar más. El cobro adicional solamente comienza cuando el consumo supera en más de 10% la meta individual. Además, el recargo se aplica únicamente sobre los kilovatios hora (kWh) que excedan ese límite. Por ejemplo, si la meta de un usuario es de 180 kWh, los rangos funcionarían así: -Menos de 162 kWh: corresponde a un ahorro superior al 10 % y puede generar un beneficio. -Entre 162 y 198 kWh: no genera cobro adicional ni beneficio. -Más de 198 kWh: únicamente los kWh que superen los 198 kWh estarán sujetos al cobro adicional. En otras palabras, un usuario puede consumir hasta 10% por encima de su meta sin recibir un cobro adicional. Entérese: ¡Se encienden alertas! Colombia ya vive racionamiento técnico de energía, ¿eso qué significa?

¿Cuánto se cobrará por consumir más?

El porcentaje utilizado para calcular el cobro adicional dependerá del tipo de usuario. Para los estratos 1, 2 y 3 será de 30%; para los estratos 4, 5 y 6 será de 50%, mientras que para los pequeños negocios será de 70%. Pero estos porcentajes no se aplican sobre toda la factura de electricidad. La CREG enfatizó que solamente sirven para calcular el cobro correspondiente a los kWh consumidos por encima del 110% de la meta individual.

También habrá dinero para quienes ahorren energía

El programa contempla el movimiento contrario: los usuarios que reduzcan su consumo en más de 10% frente a su meta podrán ser beneficiarios de un incentivo económico. Pero la CREG advierte que ahorrar más de 10% no significa recibir automáticamente una suma determinada de dinero. Los cobros adicionales serán acumulados en una bolsa correspondiente al mercado de comercialización de cada comercializador. Al finalizar los seis meses, esos recursos serán distribuidos entre los usuarios que tengan ahorro reconocido, de acuerdo con su índice de ahorro. “Los beneficios se ven hasta la finalización del programa”, precisa la CREG en su documento explicativo. Esto significa que el valor del beneficio no se conocerá mes a mes. Dependerá de cuánto dinero se haya recaudado efectivamente mediante los cobros adicionales. Además, si en un determinado mercado de comercialización no se generan recursos por consumos excedentes, no habrá dinero para distribuir, aunque existan usuarios que hayan ahorrado energía. Lea más: Llueve menos y de ahorro, nada: ante escasez, EPM advierte interrupciones en el servicio de acueducto en Antioquia

¿Cómo se entregará el beneficio?

Al terminar el programa, el comercializador calculará para cada usuario su ahorro y su meta individual acumulada. La bolsa recaudada se distribuirá entre los beneficiarios proporcionalmente a su índice de ahorro. El resultado aparecerá como saldo a favor en la factura correspondiente al periodo siguiente a la finalización del programa. Si ese saldo es superior al valor de una factura, el remanente continuará aplicándose en las facturas posteriores hasta que se agote.

La primera factura será pedagógica

Un punto importante es que el programa no comenzará a cobrar inmediatamente los excesos. La primera factura emitida después del inicio del esquema tendrá carácter pedagógico. Durante ese primer ciclo, los consumos que superen la meta no producirán cobros adicionales. Sin embargo, los ahorros sí serán contabilizados. La intención es que los usuarios conozcan su meta, entiendan cómo funciona el mecanismo y puedan ajustar su comportamiento antes de que comiencen a aplicarse los cobros correspondientes.

¿Cómo se calcula la meta de consumo de cada hogar?

La CREG busca que la comparación se haga contra el comportamiento propio de cada usuario y no contra un promedio nacional. Para calcular la meta con el historial individual se requieren ciclos completos facturados que, en conjunto, cubran por lo menos 180 días dentro del periodo de referencia. Si el usuario no cuenta con información suficiente y tampoco acredita su meta en los términos establecidos en la regulación, se le asignará una meta individual diaria de referencia. Esta será calculada a partir de la mediana de las metas individuales diarias de usuarios de la misma categoría de comparación, teniendo en cuenta tanto la categoría del usuario como si se encuentra en un área urbana o rural dentro del mercado correspondiente. Además, la meta individual diaria no podrá ser inferior al consumo de subsistencia diario que corresponda al usuario. Siga leyendo: Exposición de empresas en bolsa se ha disparado hasta 50%, ¿cómo impactará la factura de la luz?

¿Un hogar de la Costa se comparará con uno de Bogotá?

No. La CREG explicó que la metodología busca reconocer las características particulares de cada usuario, entre ellas el clima de la región, el número de personas que viven en el hogar y sus hábitos de consumo. Por eso, la meta no es un promedio regional ni una cifra uniforme para todos. La entidad puso énfasis en que no es correcto afirmar que una vivienda de Santa Marta será comparada directamente con una vivienda de Bogotá para establecer su meta. También se tendrá en cuenta el consumo mínimo de subsistencia correspondiente a la altitud del municipio.

¿Qué pasa con quienes tienen un carro eléctrico?

Los hogares que recientemente adquirieron un vehículo eléctrico y ahora consumen más electricidad para cargarlo en casa no tienen una excepción específica por ese motivo. La resolución no penaliza el uso de vehículos eléctricos, pero tampoco distingue el destino que se le da a la electricidad. El criterio será el comportamiento del consumo frente a la meta individual. Por eso, un usuario que cargue un vehículo eléctrico en su vivienda podría superar su meta y eventualmente quedar sujeto al mecanismo de cobro si sobrepasa el 110% establecido por la regulación. Puede conocer: Premiarán a quienes ahorren energía y cobrarán más a los derrochadores: el plan de EPM ante el fenómeno de El Niño

Estos usuarios estarán excluidos del programa

La CREG estableció varias excepciones debido a la naturaleza de las actividades o condiciones de determinados usuarios. Así las cosas, no participarán en el programa: -Hospitales. -Instituciones educativas. -Organismos de emergencia. -Usuarios con medidores prepago. -Usuarios con el servicio suspendido. -Personas que dependan de equipos eléctricos por razones médicas. -Usuarios regulados ubicados en municipios afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026. También estarán excluidos lugares como estaciones de Policía, hospitales y colegios, independientemente de la zona del país donde estén ubicados. Entérese: XM advierte riesgo de escasez de energía y pide elevar al máximo la generación térmica por El Niño

¿Qué pasa con los municipios afectados por el terremoto?

Los municipios identificados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto no participarán en el programa de ahorro. La exclusión busca evitar que hogares que enfrentan las consecuencias de la emergencia sísmica tengan que asumir las condiciones de este esquema de consumo.

La factura mostrará más información

El recibo de energía también tendrá cambios en la información que presenta al usuario. A partir de la implementación del programa se podrá consultar en la factura la meta individual de consumo, el ahorro reconocido o los consumos excedentes, el valor del eventual cobro adicional o del saldo a favor y el comportamiento del consumo. Así, el usuario podrá verificar cómo se está comportando frente a la meta que le fue asignada.

¿Cuánto durará el programa?