Caminantes encontraron restos óseos en zona despoblada de Envigado

Un grupo de caminantes que se encontraban haciendo senderismo por las Cuevas del Higuerón, en Envigado, vieron un cuerpo en estado cadavérico. Esto les generó tanto susto que lo primero que hicieron fue buscar una zona donde pudieran comunicarse con las autoridades para que fueran a la zona a ver este hallazgo. El cadáver fue avistado en la mañana del pasado domingo a la altura de la vereda El Vallano, de este municipio del sur del Valle de Aburrá. Los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana realizaron todas las labores judiciales a estos restos, para luego trasladarlos a las instalaciones de Medicina Legal, en Medellín.

Debido al estado de descomposición en el que se encontraban los despojos mortales, no se pudo establecer si se trataba del cuerpo de un hombre o de una mujer y solo será mediante las labores forenses en las que se podría dar claridad al respecto. Entérese: Hasta con 10 drones buscan a Michelle Dayana, la niña de 6 años que desapareció en Buriticá, Antioquia La única pista que se pudo encontrar al lado de los restos fue una cédula de ciudadanía que identificaría a Edith Janeth Caro Lotero, la cual fue trasladada con los despojos mortales para establecer si se trataría de la misma persona. En cuanto a Caro Lotero, no hay un reporte de desaparición en los registros de las diferentes autoridades que se encargan de hacer estas divulgaciones para su búsqueda, según las averiguaciones realizadas por EL COLOMBIANO. Le puede interesar: Identidades Ausentes: así es el nuevo memorial para las víctimas de desaparición en Medellín Entre las características que tendría este cuerpo sin vida está que la persona llevaba una sudadera, un saco de color rojo con números estampados, unos tenis blancos y azules de marca Adidas, una gorra rosada y un bolso negro de cuero con elementos de aseo.

Mediante las labores forenses realizadas por los expertos de Medicina Legal, en el barrio Caribe, de Medellín, se darán todas las claridades sobre lo que pudo pasar con esta persona hallada y, a su vez, establecer si se trata de Caro Lotero o si es otra persona. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Quienes tengan algún familiar desaparecido, con las características en cuestión, pueden acercarse a la carrera 65 #80-325 o contactarse al teléfono 604 5012420, en las extensiones 36202, 36200 o 36204. Bloque de preguntas y respuestas: