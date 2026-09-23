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Escándalo en la Agencia de Desarrollo Rural: alertan por alza de 4.200% en gastos logísticos y 81 proyectos en estado crítico

Durante su intervención ante la Comisión Quinta del Senado, la nueva administración de la ADR reveló hallazgos en contratación y ejecución de recursos, incluido un salto del gasto logístico de $1.240 a $53.388 millones y 81 proyectos rurales críticos.

  • El presidente de la ADR, Orlando Dangond, presentó ante la Comisión Quinta del Senado las alertas identificadas durante la auditoría: contratos bajo revisión, brechas en convenios y proyectos productivos en condición crítica. Foto: Cortesía
    El presidente de la ADR, Orlando Dangond, presentó ante la Comisión Quinta del Senado las alertas identificadas durante la auditoría: contratos bajo revisión, brechas en convenios y proyectos productivos en condición crítica. Foto: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 7 horas
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Contratos bajo revisión, convenios con brechas entre su ejecución técnica y financiera, y proyectos productivos en condición crítica hacen parte del diagnóstico que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) presentó ante la Comisión Quinta del Senado.

Puede leer: Contraloría prende alarmas por 14.000 contratos por $4,55 billones del gobierno Petro después de segunda vuelta

Siguiendo los lineamientos del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, el presidente de la entidad, Orlando Dangond Baute, expuso los resultados de la auditoría sobre la gestión recibida y las acciones adoptadas para fortalecer el control sobre los recursos públicos.

El gasto logístico se disparó 4.205 % en cuatro años

Uno de los datos que encendió las alertas corresponde a la operación logística de la entidad. Entre 2022 y 2026, el gasto pasó de $1.240 millones a $53.388 millones, un incremento del 4.205%.

La revisión contractual también advirtió situaciones relacionadas con cotizaciones, proveedores, IVA, reembolsos y adiciones posteriores a eventos. A esto se suma que el contrato 1350-2026 fue adicionado en $10.000 millones el 30 de julio de 2026.

Entérese: Polémica en la ADR: Nuevo MinAgricultura revisará contratos por más de $250.000 millones

81 de 347 proyectos rurales están en condición crítica

La ejecución de los proyectos productivos abrió otro frente de revisión. De 347 Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR) activos, 81 se encuentran en condición crítica, equivalentes al 23,34%.

Además, solo 14 de los 38 PIDAR proyectados para 2026 habían sido cofinanciados, y 2.024 productores habían sido beneficiados frente a una meta de 6.506. En materia de asociatividad, se identificaron inconsistencias por $53 millones en comisiones, relacionadas con rutas ineficientes y sedes que no coinciden con los recorridos registrados.

Infotic S. A. ejecutó $20.113,5 millones sin cumplir las metas físicas

La operación de Infotic S. A. también quedó bajo la lupa. De acuerdo con la información presentada ante el Senado, se registraron $20.113,5 millones ejecutados al 100% sin alcanzar la totalidad de las metas físicas.

“Encontramos inconsistencias por $53 millones en viáticos, rutas ineficientes y sedes que no coinciden con la ruta. El operador logístico, Infotic, por $20.000 millones, mal ejecutado al 100% sin alcanzar la totalidad de las metas físicas”, señaló Dangond.

Vea aquí: Lo que se sabe del misterioso inversionista que le compró $23 billones de deuda al Gobierno Petro

Otras cifras bajo verificación: contratación indebida y recursos sin convenio

La auditoría identificó además situaciones que requieren verificación, entre ellas una presunta contratación indebida por $19.699 millones; $192.555 millones transferidos para el Plan de Recuperación Temprana, cuyo convenio no llegó a celebrarse; una presunta omisión en los tiempos de un contrato por $10.500 millones; y presuntas inconsistencias en soportes de viáticos y gestión de comisiones.

Los casos pasan a los órganos de control

Los casos fueron puestos en conocimiento de los órganos de control competentes, encargados de adelantar las investigaciones y determinar eventuales responsabilidades.

Más noticias: ¿A dónde va la plata de los peajes? Alertan desvíos de recursos y deterioro del 60% de las vías a cargo del Estado

Entretanto, el Gobierno nacional afirmó que fortalecerá el seguimiento a la ejecución contractual y a los proyectos en territorio, para garantizar que los recursos destinados al desarrollo rural se traduzcan en resultados concretos.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué irregularidades encontró la ADR en los contratos y convenios revisados?
La ADR identificó, entre otros casos, una presunta contratación indebida por $19.699 millones, $192.555 millones transferidos para un convenio que no llegó a celebrarse, una posible omisión en los tiempos de un contrato por $10.500 millones e inconsistencias en soportes de viáticos y comisiones.
¿Cuántos proyectos PIDAR están en condición crítica y cuántos productores han sido beneficiados?
De los 347 PIDAR activos, 81 están en condición crítica. Además, en 2026 habían sido beneficiados 2.024 productores frente a una meta de 6.506, según el diagnóstico presentado por la ADR ante el Senado.
¿Qué pasará con los hallazgos de la auditoría de la Agencia de Desarrollo Rural?
Los casos identificados fueron puestos en conocimiento de los órganos de control competentes, que deberán adelantar las investigaciones y determinar si existen eventuales responsabilidades. La ADR anunció que reforzará el seguimiento a la contratación, los convenios y los proyectos en territorio.

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