El Binomio de Oro cumple 50 años y el legado sigue vivo con un nuevo disco

Si hay una agrupación en la historia del vallenato colombiano que ha permeado a varias generaciones es El Binomio de Oro de América. Fue en 1976 el año en el que comenzaron a conquistar corazones con su estilo romántico lo que les valió ser capaces, en esa época, de internacionalizar el género. El Binomio de Oro nació con Israel Romero, más conocido como el Pollo Irra, en el acordeón y la inolvidable voz de Rafael Orozco. Tras la muerte de Orozco ha sido cuna de grandes talentos como Jorge Celedón o Jean Carlos Centeno y ahora, en esta nueva etapa está el hijo de Israel, Israel David Romero en las voces. Con él habló EL COLOMBIANO ya que el próximo 30 de septiembre lanzarán un nuevo disco, llamado Vamos que vamos, en el que participan grandes compositores vallenatos como Wilfran Castillo, Chuto Díaz, el mismo Israel Romero o el Chiche Maestre, por mencionar algunos. Puede leer: En video: ¡Emocionante! Laura Pausini cantó Antología con Shakira en Madrid

¿Desde cuando está Israel David haciendo parte de la banda de su papá? Aunque imagino que desde niño está al lado del Binomio...

“Yo siempre he estado tras bambalinas (risas), pero desde hace unos años estoy siendo parte del grupo como voz líder. Yo inicié en el año 2021, luego de salir de la pandemia. Anteriormente ya estaba en el grupo, pero no era yo el líder sino que eran varios cantantes los que hacíamos parte de este proceso , haciendo voces, haciendo coros, cantando”.

¿Ha sentido ese peso, esa responsabilidad de ser la voz de uno de los grupos vallenatos más queridos del país?

“Sí claro, es una responsabilidad grande que yo la asumo con mucho profesionalismo, con mucha disciplina, pero sobre todo con un honor muy grande y con mucho amor haciendo lo que más nos gusta que es hacer música, cantar e interpretando canciones del Binomio de Oro. Yo nací en el Binomio de Oro, llevo a esta agrupación en mis venas y yo lo que trato es de conservar la esencia del Binomio de Oro, de todo lo que se ha hecho en estos 50 años. Yo siento una profunda admiración por todos los que han pasado por aquí: yo admiré demasiado a padrino, Rafael Orozco, admiro a Jean Carlos Centeno, a Jorge Celedón, Alejandro Palacio, Gaby García, Junior Santiago, Dubán Bayona, a todos, y con ellos tengo muy buena relación también, cada vez que nos vemos, que coincidimos es como si nos encontramos con un hermano. De ellos he aprendido muchísimo en cuanto al canto y a la interpretación y trato de conservar ese legado que ellos hicieron aquí, de interpretar las canciones como ellos lo hicieron y en eso básicamente consiste el que yo sea la voz líder del Binomio e impregnándole mi esencia para que las nuevas generaciones también me identifiquen como uno de los cantantes del Binomio de Oro”.

¿Cómo es tener al papá de jefe?

“Bacanísimo (risas) Pero primero que todo debo decir que mi papá es una persona supremamente correcta, y en todas sus facetas, como papá, como jefe. Para mi es una bendición poder trabajar con él porque comparto vivencias, estamos compartiendo todo el tiempo, viviendo cosas bonitas y como jefe también es una experiencia bacana porque nos nutre mucho a todos , no solamente a mí sino a toda la agrupación, como tiene tanta experiencia, todos los días aprendemos, es una persona muy profesional , muy disciplinada y aquí en el Binomio de Oro hay reglas que cumplimos para ser cada día más profesionales”.

¿Por eso han durado tanto?

“Sí, claro, y no hablo solo por mi sino por todos los que estamos en el Binomio, que todos debemos ser personas con un buen comportamiento social, dispuestos a aportar en lo musical como en lo personal. En lo profesional debemos estar siempre dispuestos a crecer, cuidarnos físicamente, no descuidar la salud. Eso también hace parte de ser un artista. Nosotros somos músicos, pero la mayoría somos futbolistas frustrados, entonces nos encanta el fútbol, el deporte”. Le puede interesar: Robbie Williams y su primera vez en Colombia: euforia colectiva para el gran “showman” que prometió volver

¿Cuál es el mejor consejo que le ha dado su padre?

“Pues aquí en El Binomio de Oro tenemos un lema que es siempre comenzar bien y terminar mejor, ese ha sido un estándar de calidad, ya cuando tú empiezas bien algo ya tienes por lo menos el 50 % del camino andando, ya te toca a ti terminarlo mejor, ver qué le aportas para superar eso que ya empezaste bien , entonces ese común lema que tenemos aquí, es un consejo que mi papá nos ha dado siempre”.

Van a lanzar un disco nuevo, Vamos que vamos, y notamos no se pierde la esencia del Binomio, pero también hay contemporaneidad...

“Claro, lo primero es que hicimos una selección de canciones, son 17 y abrimos una ventana de tiempo para la recopilación de canciones. Estuvimos visitando grandes compositores de la música vallenata y de la cultura colombiana en general que hicieron grandes temas para este álbum, como Wilfran Castillo, Fabián Corrales, está mi tío Rosendo Romero, el poeta de Villanueva; está José Alfonso el Chiche Maestre, que son compositores muy reconocidos y que siempre se han caracterizado por temas de gran calidad y abrimos espacio para nuevos talentos y nuevos compositores que nos presentaron canciones y que nos conectamos con ellas inmediatamente, así empezó Vamos que vamos, se siente la esencia del Binomio de Oro, pero actual y frescos, aquí seguimos y aquí estamos”.

¿De las canciones viejas cuál es la que más le gusta interpretar?

“Eso es muy difícil, puede ser Cómo expresar lo que siento, que la escribí yo cuando estaba en el colegio, me trae muy buenos recuerdos. Ahora como interprete La creciente es la canción insignia del Binomio, esa la disfruto bastante”.

¿Qué sigue entonces tras este lanzamiento?