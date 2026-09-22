Ni E.T. ni Alf: así es Rufo, el alienígena que se tomó la Comuna 13 en Medellín

Desde hace unos días, justo en el segundo tramo de las escaleras eléctricas, los turistas y habitantes de la Comuna 13 ven una escultura de 5,5 metros de altura que muestra a un alienígena verde sosteniendo a un niño que dibuja en el aire con una lata de spray. Se trata de Sueños a color, un trabajo que une la trayectoria de La Plaga Invade (Andrés Salas), un grafitero de la ciudad, con la de Alejo 3d (Alejandro Sierra).

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Ambos se conocieron en un encuentro de artistas y comenzaron a explorar la idea de llevar a Rufo (el alienígena) desde formatos pequeños hasta una escultura de gran tamaño. El proyecto utiliza materiales biodegradables elaborados a partir de maíz y caña de azúcar. De acuerdo con Alejo 3D, la tecnología de impresión permite producir las piezas a partir de bocetos y crear esculturas de mayor formato. En el proceso también participaron jóvenes que, según explicó, fueron adquiriendo conocimientos sobre la producción y el trabajo artístico.

El nombre Sueños a color está relacionado con la idea de representar los sueños de los jóvenes de la Comuna 13 y con la transformación del territorio a través del arte urbano. La Plaga Invade explicó que la elección del lugar responde a su relación con la historia del sector y con los cambios que ha experimentado la zona en las últimas décadas.

La obra busca diferenciarse de las esculturas estáticas. El movimiento de los ojos de Rufo y el humo hacen parte de la interacción planteada por sus creadores. Según Alejo 3D, estos mecanismos pretenden que los visitantes observen la pieza durante más tiempo y reconozcan que se trata de una obra con elementos mecatrónicos.

La llegada de Rufo a la Comuna 13 también se relaciona con la trayectoria de sus creadores en el arte urbano de Medellín. La Plaga Invade contó que comenzó a pintar grafiti en 2004, cuando la escena local estaba integrada por un grupo reducido de artistas. Según su relato, durante la década siguiente aumentaron los proyectos relacionados con instituciones y empresas privadas, lo que amplió las posibilidades de trabajo para quienes se dedicaban a esta actividad.