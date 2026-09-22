¿Qué tan viable es eliminar la tasa de usura en Colombia? David Vélez reabre un debate que divide al sector financiero

Una publicación de David Vélez, fundador del banco digital Nu, volvió a poner sobre la mesa un debate de años en el sistema financiero colombiano: qué hacer con la tasa de usura, el límite máximo que pueden cobrar las entidades por intereses remuneratorios o moratorios en los créditos. El empresario propuso eliminar este tope con el argumento de que así más personas que hoy están excluidas del sistema podrían acceder al crédito formal.
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Según Vélez, una medida creada para proteger a los consumidores de cobros excesivos puede terminar teniendo el efecto contrario. Explicó que prestar dinero implica un riesgo de impago y que, cuando una persona tiene poco historial crediticio, es más difícil para el banco calcular ese riesgo.
“Si la tasa máxima permitida no compensa ese riesgo, la entidad opta por no prestar, de modo que el consumidor no obtiene un crédito más barato, sino que se queda sin acceso al financiamiento formal. “Y sin alternativas formales, termina en el ‘gota a gota’, pagando muchísimo más y exponiéndose a amenazas y violencia”, sostuvo.