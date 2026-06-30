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Afinia dejará de operar en el Cesar desde agosto; EPM explica las razones

Afinia, filial de EPM, dejará de prestar el servicio de energía en Cesar desde el 1 de agosto de 2026. La empresa asegura que la decisión busca recuperar su sostenibilidad financiera y garantizar un servicio confiable.

  • Afinia dejará de operar en Cesar desde agosto de 2026, mientras mantiene la prestación del servicio en Bolívar, Córdoba y Sucre.. FOTO tomada de X
    Afinia dejará de operar en Cesar desde agosto de 2026, mientras mantiene la prestación del servicio en Bolívar, Córdoba y Sucre.. FOTO tomada de X
El Colombiano
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hace 2 horas
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La compañía eléctrica Afinia, filial del Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM), dejará de operar en el departamento del Cesar a partir del 1 de agosto de 2026, según reportaron varios medios nacionales y económicos.

Aunque EPM invirtió más de $450.000 millones para fortalecer la infraestructura eléctrica en ese departamento, la empresa explicó que la decisión responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad del servicio y asegurar su permanencia en el largo plazo.

Según la compañía, la medida hace parte de una estrategia para recuperar su sostenibilidad técnica y financiera, al tiempo que busca ofrecer un servicio de energía más confiable y adaptado a las condiciones particulares de la región Caribe.

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Tras esta salida, Afinia continuará prestando el servicio en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre, donde atiende cerca de 1,4 millones de usuarios.

Por ahora, Afinia indicó que aún no se ha definido cuál será el operador que asumirá el servicio de energía en el Cesar.

No obstante, precisó que tanto la actividad de distribución como la comercialización de energía eléctrica quedarán a cargo de una nueva compañía, cuyo nombre será anunciado posteriormente por las autoridades competentes.

Una posición recurrente

El gerente de Afinia, Ricardo Arango, ha señalado en distintas oportunidades, incluyendo entrevistas con Valora Analitik, que la operación de la empresa en la región Caribe no es rentable bajo las condiciones actuales.

El directivo ha sostenido que la región enfrenta problemas estructurales que requieren una política pública diferenciada y que el respaldo financiero de EPM ha sido determinante para mantener la operación de la compañía.

“La realidad que hemos encontrado es que esto obedece a unas condiciones socioeconómicas y estructurales del Caribe. El 92 % de la subnormalidad eléctrica del país está allí”, afirmó Arango en una entrevista concedida a Valora Analitik.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Afinia dejará de prestar el servicio de energía en el Cesar desde agosto de 2026?
Afinia informó que su salida responde a la necesidad de recuperar la sostenibilidad técnica y financiera de la operación. La empresa sostiene que las condiciones estructurales del sistema eléctrico en la región Caribe hacen inviable continuar bajo el modelo actual.
¿Quién prestará el servicio de energía en el Cesar tras la salida de Afinia?
Hasta el momento no se ha anunciado qué empresa reemplazará a Afinia. La compañía indicó que las autoridades competentes definirán el nuevo operador encargado de la distribución y comercialización de energía en el departamento.
¿La salida de Afinia significa que los usuarios del Cesar se quedarán sin servicio de energía?
No. Afinia dejará de operar en el departamento, pero el servicio deberá ser asumido por un nuevo operador. Las autoridades serán las encargadas de coordinar la transición para garantizar la continuidad del suministro.
¿En qué departamentos continuará operando Afinia después de salir del Cesar?
Tras finalizar su operación en el Cesar, Afinia seguirá prestando el servicio de energía en Bolívar, Córdoba y Sucre, donde atiende aproximadamente a 1,4 millones de usuarios.

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