Afinia dejará de operar en el Cesar desde agosto; EPM explica las razones

La compañía eléctrica Afinia , filial del Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM), dejará de operar en el departamento del Cesar a partir del 1 de agosto de 2026, según reportaron varios medios nacionales y económicos.

Aunque EPM invirtió más de $450.000 millones para fortalecer la infraestructura eléctrica en ese departamento, la empresa explicó que la decisión responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad del servicio y asegurar su permanencia en el largo plazo.

Según la compañía, la medida hace parte de una estrategia para recuperar su sostenibilidad técnica y financiera, al tiempo que busca ofrecer un servicio de energía más confiable y adaptado a las condiciones particulares de la región Caribe.

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Tras esta salida, Afinia continuará prestando el servicio en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre, donde atiende cerca de 1,4 millones de usuarios.

Por ahora, Afinia indicó que aún no se ha definido cuál será el operador que asumirá el servicio de energía en el Cesar.