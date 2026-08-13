Ejército y Clan del Golfo se enfrentan en zona rural de El Bagre, Antioquia

Durante este jueves, 13 de agosto, tropas del Ejército han estado librando confrontaciones armadas con integrantes del Clan del Golfo en la zona rural de El Bagre, en límites del departamento de Antioquia con el sur de Bolívar.
“Soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido n.7 del @COL_EJERCITO sostienen combates contra presuntos integrantes del cartel criminal del Clan del Golfo, en zona rural del corregimiento de Puerto López, municipio de El Bagre”, dice un mensaje divulgado en la cuenta oficial de la Séptima División en la red social X. No obstante, hasta ahora no ha habido reportes de bajas en ninguno de los dos bandos.
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Fuentes de la Séptima División con sede en Medellín detallaron que los enfrentamientos se están desarrollando contra miembros de la subestructura Manuel Alexander Ariza del Clan, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Estos se iniciaron hacia las once de la mañana de este 13 de agosto.
“Seguimos adelantando operaciones militares para neutralizar las intenciones de estos grupos ilegales, fortalecer la seguridad y proteger a la población civil”, añadieron los mandos de la guarnición militar.