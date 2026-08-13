Ejército y Clan del Golfo se enfrentan en zona rural de El Bagre, Antioquia

Durante este jueves, 13 de agosto, tropas del Ejército han estado librando confrontaciones armadas con integrantes del Clan del Golfo en la zona rural de El Bagre, en límites del departamento de Antioquia con el sur de Bolívar. “Soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido n.7 del @COL_EJERCITO sostienen combates contra presuntos integrantes del cartel criminal del Clan del Golfo, en zona rural del corregimiento de Puerto López, municipio de El Bagre”, dice un mensaje divulgado en la cuenta oficial de la Séptima División en la red social X. No obstante, hasta ahora no ha habido reportes de bajas en ninguno de los dos bandos. Le recomendamos leer: Entre la espada y la pared quedó población de Puerto López en el Bagre tras “órdenes” y “contraórdenes” de las disidencias y el Clan del Golfo Fuentes de la Séptima División con sede en Medellín detallaron que los enfrentamientos se están desarrollando contra miembros de la subestructura Manuel Alexander Ariza del Clan, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Estos se iniciaron hacia las once de la mañana de este 13 de agosto. “Seguimos adelantando operaciones militares para neutralizar las intenciones de estos grupos ilegales, fortalecer la seguridad y proteger a la población civil”, añadieron los mandos de la guarnición militar.

Puerto López queda aproximadamente a una hora de distancia desde el casco urbano de El Bagre. En los últimos días no habían ocurrido por allí hechos violentos, aunque sí hubo combates hace aproximadamente una o dos semanas en la vía que conduce hacia el municipio de Santa Rosa (Bolívar). El personero Aldaír Guzmán recordó, no obstante, que el 14 de junio en esa zona urbana recibieron a las 65 familias víctimas de desplazamiento que llegaron desde las veredas Las Nubes y Si se Aguanta, de Zaragoza.

En esa ocasión hubo igualmente denuncias de confinamiento en la vereda Villa Amará y sus alrededores, pues la confrontación fue con drones que atemorizaron a la gente para salir a cumplir sus actividades de subsistencia. Esta es una zona en disputa debido a que constituye un corredor de paso privilegiado entre el Nordeste antioqueño, Urabá y Córdoba, así como el Sur de Bolívar y el interior de Antioquia. Pero la disputa no es solo por eso, sino por la abundancia de recursos provenientes de la minería ilegal, los cultivos ilícitos y las extorsiones. También le sugerimos ver: Video | Reportan varios animales muertos tras ataques con drones en El Bagre, Antioquia Por esta área operan reductos de las disidencias de las Farc que no se desmovilizaron en 2016 dentro del proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, lo mismo que guerrilleros del Eln y paramilitares del Clan del Golfo, que se han trenzado en una dura confrontación por el dominio de esas rentas criminales. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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