Agencia libre en Sudamérica: los mejores futbolistas sin equipo en el continente

Goleadores, capitanes y estandartes de una generación de estrellas sudamericanas que marcaron una época en Europa buscan equipo para -tal vez- despedirse del fútbol. Están a la caza de una probable última oportunidad en este mercado de transferencias... o quizás dejan pasar el tiempo antes de anunciar su retiro. La incertidumbre no es exclusiva de ellos. Cracks con contrato, como Lionel Messi y Neymar, han dejado abiertos sus futuros. “Ahora tengo bastantes dudas”, escribió el miércoles Lionel Messi, de 39 años, días después del fallecimiento de su padre, Jorge. La Pulga, con obligaciones con Inter Miami hasta 2028, disputó en Norteamérica su sexto y último Mundial, en el que por tercera vez llevó a Argentina hasta la final. Neymar, por su parte, está vinculado hasta diciembre al Santos y a la espera de ese plazo para definir su futuro luego de renunciar a la Selecão y de luchar contra la irregularidad y las lesiones. “Realmente no sé qué voy a hacer”, dijo recientemente el atacante brasileño, de 34 años. “Voy a pensar si sigo en Santos, si me marcho, si dejo de jugar...”.

Edinson Cavani - Uruguay

A los 39 años y con una carrera de más de 400 goles, el Matador quedó libre tras rescindir en julio con Boca Juniors, adonde llegó a mediados de 2023 hasta su partida marcada por lesiones y altibajos, lejos del goleador que brilló en Nápoles y PSG.

James Rodríguez - Colombia

Tras su decepcionante Mundial y un paso fugaz por Minnesota United, donde jugó apenas 274 minutos, el zurdo de 35 años no ha encontrado estabilidad desde su salida de Europa y nuevamente está sin equipo. Considerado por muchos el mejor futbolista colombiano de todos los tiempos, y que hace una década era figura del Real Madrid y el Bayern Munich, se asoma al final del profesionalismo habiendo disputado más partidos con la selección Colombia (131) que con cualquiera de los 13 clubes que lo ficharon.

Germán Pezzella - Argentina

El defensor campeón del mundo en Catar 2022 llegó a mediados de 2024 a River Plate procedente del Real Betis, pero una lesión de ligamento cruzado lo marginó de las canchas y nunca recuperó su nivel. Actualmente, con 35 años, se entrena junto a otros jugadores que el club separó del plantel profesional a la espera de una oferta.

Philippe Coutinho - Brasil

Después de convertirse en figura del Liverpool y en uno de los fichajes más caros de la historia con su llegada al FC Barcelona, su carrera perdió continuidad por graves lesiones. El mediocampista de 34 años rescindió su contrato con Vasco da Gama y está libre tras un fallido intento de fichar por el LA Galaxy de la MLS.

Juan Guillermo Cuadrado - Colombia

Tras finalizar su contrato con el Pisa de la Serie A italiana, donde su temporada estuvo marcada por altibajos, volvió a quedarse sin equipo a los 38 años. Aunque habría una opción para volver al Independiente Medellín, el club en el que debutó como profesional, el multicampeón con la Juventus no está convencido de regresar al fútbol colombiano luego de más de 15 años jugando en Europa.

Fabinho - Brasil

A los 32 años, el mediocentro brasileño también supo brillar en el Liverpool y llegó a ser campeón de la Premier League y de la Liga de Campeones. Luego de terminar su paso por el Al-Ittihad de Arabia Saudita y de jugar el Mundial 2026 con Brasil, sigue huérfano de equipo pese a que por su edad todavía tiene gasolina en el tanque.

Tomás Rincón - Venezuela

Capitán histórico de Venezuela y uno de los pocos jugadores de su país en hacer carrera en el Viejo Continente, Rincón recibió en marzo la noticia de que el Santos de Brasil rescindió su contrato luego de tres temporadas con un rendimiento distante de la inversión que hicieron por él.

Radamel Falcao García - Colombia

El Tigre, máximo artillero histórico de Colombia (36) y uno de los grandes delanteros sudamericanos del siglo, terminó su última etapa con Millonarios. Con 40 años busca vestir una última camiseta para poner fin a una carrera que lo llevó a ser goleador de grandes como River Plate, Porto y Atlético de Madrid.

Mauro Icardi - Argentina

La marcha del delantero de 33 años dejó un vacío difícil de llenar en el Galatasaray, que lo tiene como máximo goleador extranjero de su historia. Tras anotar 77 goles en 134 partidos y conquistar siete títulos, el club turco decidió no renovar su contrato luego de tensiones entre el jugador y la dirigencia, una decisión que por ahora lo mantiene sin equipo para arrancar la temporada. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Lea también: 22 títulos para Luis Enrique, el técnico que cambió la historia del PSG